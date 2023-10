CHL: Ženeva - Pardubice 3:2p. Postup Dynama je blíž. Pikanterie s dresem

PŘÍMO Z ŽENEVY | Pardubice v Lize mistrů v úterý vyzvaly švýcarskou legendu. Servette Ženeva je nejstarším klubem v zemi a po 118 letech od založení získal na jaře první titul. Hodně visí na své pětičlenné finské menšině s hvězdným bekem Samim Vatanenem. Dynamo nakonec prohrálo v prodloužení 2:3, ale bod by ho měl poslat do play off.

Za Pardubice poprvé nastoupil šestnáctiletý David Krčál, klub tak pokračuje v trendu z minulého týdne, kdy v extralize poprvé naskočili další teenageři Adam Novotný (Hradec) a Vít Záhejský (Karlovy Vary). Jednou ujel do přečíslení s Kousalem, ale gól nedal, trefil levý beton.

Pikantní je, že finská hvězda Henrik Haapala vlastně do zápasu naskočila díky Pardubicím. K Servette se posila připojila na konci září a klub objednal jeho dres pro Ligu mistrů relativně pozdě. Do poslední chvíle nebylo jisté, jestli triko do startu zápasu dorazí do Ženevy.

Protože dodavatel oblečení pro evropskou soutěž je z Písku, poprosil Servette svého soupeře, jestli by Haapalův dres nevyzvedl a na zápas nedovezl. Dynamo souhlasilo a nejproduktivnější hráč týmu ve švýcarské lize mohl hrát. Odměna? Jeden kousek si schoval i pro Pardubice. Jeho gól ve druhé třetině všechno odstartoval.

