Lakatoš se prostřílel na špici bodování CHL. Jeden gól je málo, mrzelo ho

„Očekává se ode mě, že bych měl střílet góly a být produktivní, abych tým nakopnul a pomohl mu,“ glosoval vítkovický kapitán. „Bohužel jeden gól byl dnes málo, budu muset zapracovat na tom, aby to bylo lepší a padalo to tam víc.“ Co do odvety zlepšit? „V jednoduchosti je síla, pokud to budeme házet do brány, budeme se tam rvát, tak i škaredé góly, které potřebujeme, spadnou. Věřím, že v odvetě budeme úspěšní.“

Klíčovým bodem prvního semifinále byla podle Lakatoše druhá vítkovická přesilovka. V CHL ji týmy hrají celé dvě minuty, mohou v ní nasázet klidně tři branky. Pokud ovšem v přesilovce inkasují, potrestaný hráč se vrací do hry. Přesně to se stalo.

Ostravané vedli 2:1 a hráli přesilovku. V rozehrávce nejdříve zaváhal Juraj Mikuš, následně chyboval Roberts Bukarts. Místo odskočení ve skóre srovnal Martins Dzierkals. „To byl zlomový bod všeho,“ přitakal Lakatoš. „My si máme přesilovkami pomáhat a ne se takhle srážet zbytečně sami. Přesilovky teď nemáme ideální, ale pracujeme na nich. Je před námi ještě spousta práce. Za týden je odveta, může se stát cokoliv. Pojedeme odhodlaní s tím, že prostě chceme do finále.“

Další svízel – druhá třetina. Stejně jako naposledy proti Spartě (0:3) v ní Ostravané ztratili tempo a pohodu. „Druhá třetina to zase rozsekla, je to asi desátý zápas, kdy druhou třetinu odehrajeme, nechci říct, že laxně, ale nevím, jak to mám popsat...“ krčil rameny vítkovický kapitán. „Dostáváme snad všechny góly ve druhé třetině a vždycky to pak musíme honit. Na druhou stranu i s Rapperswillem jsme prohráli o dva góly a dokázali jsme to otočit.“

Šancí si přitom Vítkovičtí vypracovali daleko víc, než jen na dva góly. „Kvalita soupeře je na vysoké úrovni, i tak jsme si šance vytvořili, ale jde o to se prosadit. Někdy je to i o tom štěstí, aby se nám puk odrazil a byli bychom po zápase šťastnější,“ míní Lakatoš.

Že by Ostravané v Lize mistrů v porovnání s extraligou předváděli lepší výkony díky „čistší hlavě“ a menšímu tlaku, si kapitán až tak nemyslí. „Dobré zápasy máme i v extralize,“ reagoval. „Nemyslím, že bychom byli více uvolnění. Každý chce v jakémkoliv zápase uspět, není to jen o tom, že se uvolníme a najednou hrajeme nějak dobře. Teď jsme odehráli spoustu kvalitních zápasů, ve kterých jsme v lize bodovali a zvedáme se z pomyslného dna. Chceme být úspěšní v každém zápase, nejdeme si jen zahrát hokej, pak se domů vyspat a zase přijít jen do práce. Hrajeme hokej proto, že ho milujeme a že jsme tomu obětovali celý život. Proto chceme být úspěšní.“

BODOVÁNÍ CHL

1. Dominik Lakatoš (Vítkovice) 10 zápasů/ 12 bodů (7+5)

2. Tanner Richard (Ženeva) 11/ 12 (2+10)

3. Linus Lindström (Skelleftea) 11/ 11 (6+5)

4. Libor Hudáček (Třinec) 7/ 11 (5+6)

5. Braeden Shaw (Innsbruck) 8/ 10 (6+4)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:08. Lakatoš, 09:20. Dej Hosté: 05:26. Lindström, 11:32. Dzierkals, 25:06. Lindholm P., 44:01. Sikura Sestavy Domácí: Klimeš (Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (A), Grman, Auvitu, Kovář, Prčík, Jeřábek – Kalus, Chlán, Lakatoš (C) (TS) – Dej (A), Krieger, Vondráček – Bukarts, Barinka, Fridrich – Půček, Claireaux, Peterek Hosté: Söderström (Lindvall) – Forsfjäll, Pudas (C), Nilsson, Haara, Olsson, Granberg – Lindström (TS), Sandberg, M. Lindholm – Hugg (A), Lindberg, Heikkinen – Johnson, P. Lindholm (A), Sikura – Stenman, Robertsson, Forsfjäll – Johnson, Dzierkals Rozhodčí M. Tscherrig, A. Schrader – J. Svoboda, D. Hynek Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 5 455 diváků

