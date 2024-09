Peníze v Lize mistrů: finalisté si polepší. Bizarní nevědomost, chybí šéf

Sparťané Filip Chlapík (vlevo) a Vojtěch Mozík v dresech, ve kterých nastoupí do hokejové Ligy mistrů • facebook.com/@HC Sparta Praha

V polovině března se vedení hokejové Ligy mistrů rozloučilo s výkonným ředitelem Martinem Baumannem. Muž, který budoval vizi o silné celoevropské soutěži a snil po spolupráci s NHL, skončil. „Věc nebudeme dál rozebírat,“ stálo tehdy v tiskovém prohlášení, jehož se zástupci CHL zjevně drží. Na úterní virtuální konferenci před startem ročníku, kdy se připomíná deset let od založení, nikdo na palčivé dotazy novinářů neodpovídal. A ředitel? Stále nezvěstný.

Liga mistrů je o rok dál, znovu nablýskanější, voňavější. Grafici ji převlékli do nového, modernějšího hávu, který zrcadlí první velké jubileum. Taky že si Champions Hockey League na prezentaci dala záležet. Vedoucí marketingového oddělení Philip Schuler při úterní akci dlouhé minuty popisoval, jak se nápad současných vizuálů zrodil, v čem projektu pomůže.

On ani nikdo další z jeho kolegů nicméně neodpověděl na důležitější otázky. Kdo a kdy nahradí bosse Baumanna, dosavadní osobnost číslo jedna? A co nálada akcionářů včetně Liberce, Pardubic, Sparty a Vítkovic, kteří mají se soutěží pakt do roku 2028 a její dosavadní výsledky sledovanosti je nemohou příliš uspokojovat?

Nic takového. „Můžeme očekávat stejné napětí jako vloni, kdy musíte hrát dobře od samého začátku, abyste uspěli. Startuje evropská soutěž, konečně uvidíme nějaký hokej, na zápasy se těším,“ sypal jen bezduché fráze prezident Jörgen Lindgren.

Následně se z konference stal katalog trenérů účastnických týmů. Triviálními větami, jak půjdou zápas od zápasu a každý soupeř má kvalitu, nepřekvapili, ale spíše odrazovali hrstku diváků přímého přenosu. V jednu chvíli se jich sešlo 170, víc ne. Číslo postupně klesalo. Přispělo k tomu místy slabší technické spojení, kdy hlas zpovídaného zanikal v šumu.

I to ukazuje, jak je CHL zašitá hluboko pod původními očekáváními, kdy chtěla dorovnat prestiž domácích lig a postupně stoupat nad jejich úroveň. Letos rozdělí 61,48 milionu korun, za skupinovou fázi vyplatí každému z 24 klubů 1,6 milionu, Spartu, Třinec a Pardubice nevyjímaje. Oproti loňskému vydání si polepší jen finalisté – šampion získá devět milionů korun, poražený šest. V obou případech tedy nárůst o tři miliony.

JAK SI ROZDĚLÍ ODMĚNY Skupina 1,63 Osmifinále 2,00 Čtvrtfinále 2,50 Semifinále 3,01 Poražený finalista 6,02 Šampion 9,03 Částky jsou v milionech korun

Že se projekt netěší kdovíjakému respektu, potvrdil trenér posledně druhého Skellefteå. „Do play off postupuje nejlepší šestnáctka, že? Nebo nějak tak,“ přemítal Robert Ohlsson a ukázal, že postupový klíč do detailu nezkoumal. Což o to, trefil se. Nejlepší důkaz o renomé CHL svou nejistotou nicméně nepodal.

Pořád platí, že mužstva berou soutěž hlavně jako zpestření před sezonou. Příprava je dlouhá, najednou stereotyp naruší protivník jiného ražení, neznámý sok. „Je to lepší než hrát třikrát s Boleslaví,“ pronesl při diskuzi o Champions Hockey League nejmenovaný hráč z extraligy.

Zajímavou motivaci nabídl kouč švýcarského ZSC Lions Marc Crawford. „Jde o dobrou formu teambuildingu. Hráči jsou pospolu, pojedeme do Norska nebo Finska, což jsou příležitosti, kdy jste s týmem skoro týden. To se vám jindy nepodaří,“ zamyslel se šéf českého brankáře Šimona Hrubce.

Šlo o jeden z mála poutavých výroků. Respondenti často četli předem připravené promluvy z papíru, konference tak působila amatérsky. Průlom v atraktivitě Ligy mistrů nezpůsobila.

Osvědčila se aspoň změna pravidel z minulého ročníku. Oslabení nekončí inkasovaným gólem, což znamenalo, že hned v deseti případech se mužstva prosadila v jediné přesilovce dvakrát. Naopak možnost zrušit nevýhodu vstřelenou brankou přispěla k 30% nárůstu v rámci těchto tref, oslabená strana skórovala v každém čtvrtém utkání, čímž CHL vévodila všem soutěžím napříč světem.

Ke změně regulím proto nedojde, nově přibude jen povinnost v podobě chráničů krku. První buly této sezony padne už ve čtvrtek v Pardubicích (17.00), to poslední přijde na řadu 18. března příštího roku, kdy se chystá finále.

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM ČESKÝCH KLUBŮ

Pardubice -Féhérvár 5. září (17.00)

Pardubice -Tappara 7. září (16.30)

Sparta-Tappara 5. září (19.30)

Sparta -Féhérvár 7. září (18.30)

Lausanne-Třinec 6. září (18.00)

Rouen-Třinec 8. září (16.00)