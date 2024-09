Motákův recept na obrat v Normandii: Řeč bez křiku a rozkopávání košů

Po ubojovaném vítězství v Lausanne se český mistr přesunul do Normandie. Kvůli komplikacím při cestování byla parta okolo kapitána Petra Vrány v sobotu bez tréninku. Muselo jí tak stačit jen půlhodinové rozbruslení v den utkání.

„Porvali jsme se s tím poměrně slušně. Pěti bodů z venkovních zápasů si vážíme, protože slabých soupeřů není. Udělali jsme celkem dobrý vstupní krok,“ kvitoval Zdeněk Moták.

Zápasu předcházela dechberoucí podívaná, při níž třítisícový kotel v Patinoire Nathalie Péchalat začal zpívat Marseillaisu. „Proto hokej děláme, takové věci chceme zažívat. Sport to posílá do úplně jiné dimenze. Tak to má v Champions League vypadat,“ smeknul třinecký trenér.

S úvodními dvěma třetinami ale spokojen být nemohl, přestože se Slezané dostali do vedení kuriózním způsobem. Marko Daňo ze středního pásma nahodil kotouč, který se překvapivě odrazil do branky ve chvíli, kdy za ni mířil gólman Setänen.

„Celkem vtipný začátek. Ještě jsem asi nezažil, aby takový gól padl, ale k hokeji to patří. Štěstí,“ usmíval se Daňo.

Pak už byl produktivnější Rouen, který ještě v první třetině srovnal a záhy skóre otočil díky trefám Simonsena a Recheho.

„Do zápasu jsme vstoupili bez pokory ke kvalitám soupeře. Když k tomu přidáte neproměněné šance, rezultuje z toho stav 1:3. Byli jsme velice nespokojeni,“ zlobil se Moták. „Vedli jsme nějakou řeč, ale bez křiku a rozkopávání košů. Bylo potřeba některé věci zdůraznit,“ pokračoval.

V závěrečné třetině se Třinec představil v úplně jiném světle. Slezané po gólech Marinčina a Vrány ztrátu smazali, aby v 52. a 54. minutě rozhodli Daňo s Hudáčkem. „Hudy mi řekl, že by si to taky vzal a taky by to trefil do vinglu. Pak jsme si to vyměnili, takže jsme rádi, že jsme mohli mužstvu pomoct,“ navázal Daňo.

Po vítězství 5:3 si Oceláři připsali další body do tabulky, po dvou odehraných duelech jim v Lize mistrů patří pátá příčka. „Mohli jsme mít i o bod víc, ale musíme být pokorní. Je potřeba si uvědomit, že proti nám stáli kvalitní soupeři,“ uznal Moták.

Před startem Tipsport extraligy se Třinec v evropské soutěži ještě dvakrát představí doma. V nadcházejícím týdnu jej čekají zápasy se švédským Växjö a švýcarským Fribourgem-Gottéron.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE