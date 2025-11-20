Dorazila dvojice s arogancí. Fanatismus Česko reaguje na chování reprezentantů
Byla z toho obrovská aféra. Češi odmítli oslavit pondělní výhru 6:0 nad Gibraltarem pod sektorem za brankou, do kterého se postavila skupina Fanatismus Česko. Fotbalová asociace chování reprezentantů odsoudila a reagovala na něj tvrdými tresty pro kabinu. Stejně tak kapitána Tomáše Součka. Ve čtvrtek večer se k incidentu vyjádřila také druhá strana.
„Nás jeden výsledek neumlčí. Jdeme si pro bojovnost a dravost, kterou chceme vidět. A kterou musí hráči konečně sdílet s námi. Poslední exces byl tvrdou, ale potřebnou fackou pro reprezentaci. Možná právě ta může konečně probudit kabinu,“ napsali zástupci Fanatismu Česko k příspěvku na sociální sítí Instagram.
Co se vlastně stalo: čeští fanoušci už dopředu varovali, že nejsou spokojení s posledními výsledky národního týmu. Zejména s porážkou 1:2 na Faerských ostrovech a výkonem v nedávné přípravě proti San Marinu (1:0). A že to dají najevo při utkání s Gibraltarem. Skandovali „Bojujte za Česko!“, při gólových oslavách byli velmi vlažní. Dokonce ostatní vyzývali k tomu, aby utichli.
„Nechtěli jsme zůstat jen u kritiky na sociálních sítích. Po zápase se mělo přijít pod kotel, říct si do očí pozitiva i negativa. To je férový přístup. Místo toho přišli jen dva hráči. A když místo týmu dorazí dvojice s arogancí, akce vyvolá reakci,“ uvedli fanoušci.
Tím narážejí na chování kapitána Tomáše Součka a dalšího zkušeného hráče Vladimíra Coufala, kteří osamoceně dorazili přes půlku hrací plochy pod kotel. Přišlo od nich vysvětlení, které celé situaci rozhodně neprospělo. „Jsme šťastní, co se odehrálo za poslední rok, že Česko má fanoušky. Ale bavíme se o jednotě, a ta dneska nebyla. My jsme zatleskali támhletěm divákům, kteří nám fandili devadesát minut,“ řekl Souček příznivcům, což odhalilo video na sociální síti X.
„Debata se změnila v hádku, protože fanoušci čekali vysvětlení. A ano, jeden kelímek tomu nepomohl. Tohle nechceme, ale takové momenty jen odvádějí pozornost od skutečného problému,“ dodala skupina Fanatismus Česko.
Národní tým odehraje další utkání na domácím hřišti proti Irsku, a to v semifinále baráže o postup na mistrovství světa. „Do té doby je ještě daleko a tyhle věci se časem obrousí. Pokud bude veřejnost spokojená například s výběrem trenéra, tak před baráží národ zase ožije. Mistrovství světa je gigantická akce a Češi se v boji za postupem sjednotí,“ zamyslel se expert deníku Sport a webu iSport David Kobylík.
Skupina Fanatismus Česko vznikla při kvalifikaci na EURO 2024. Na turnaji v Německu se starala o fantastickou kulisu, před zápasy organizovala pochody fanoušků. Šlo o velký posun, z bodu nula se vytvořila komunita lidí, kteří podporovali reprezentaci. „Jenže místo navázání na tuhle energii přišel slet kauz, který znovu snižuje důvěru brát reprezentaci vážně. Kauza Belmondo, tříkolky, posměch nároďáku, zvláštní kroky svazu, ležérní výsledky… Všechno, co reprezentaci táhne ke dnu,“ líčili fanoušci v prohlášení.
Dotkli se také přístupu českých hráčů, který se podle nich projevil zejména v posledních utkáních. „Je to dlouhodobý problém: bojovnost bez zápalu. Jako by národní dres byl jen povinností. Žádné emoce, žádná vášeň, žádná hrdost, žádná dravost. Fanoušci přitom cestují přes celou Evropu za vlastní peníze a čas. Stačí přitom málo. Vyhecovat kotel, slavit góly pod kotlem, ukázat emoce. Chladnokrevnost už unavuje každého, kdo tu ČR pořád bere vážně.“
Otázka je, jak se bude vztah mezi Fanatismus Česko a kabinou vyvíjet dál.