Los baráže o MS 2026: Česko vs. Irsko, ve finále hrozí Dánové, oba zápasy doma
Česká reprezentace se dozvěděla, kudy vede cesta na mistrovství světa. Los ve švýcarském Curychu poslal národnímu výběru první překážku v podobě Irska, v případě úspěchu následně změří síly s vítězem klání Dánsko - Severní Makedonie. Všechny klíčové zápasy jsou na programu na konci března a Česko bude mít v obou případech výhodu domácího prostředí.
Máme jasno. Reprezentace od této chvíle může vypustit z hlavy všechno ostatní a soustředit myšlenky na jediného soupeře, respektive na tři, protože pokud má Souček a spol. nastoupit v červnu v Severní Americe k zápasům světového šampionátu, musí zvládnout vítězně obě barážová kola.
Jako první čeká výzva v podobě Irska, které přijede do Česka na semifinálový duel 26. března 2026. Vítěz vyzve o pět dní později ve finálovém utkání o všechno lepšího z duelu Dánsko - Severní Makedonie.
V obou případech se hraje pouze jednokolově, tedy bez odvety – jen jeden zápas a vítěz bere vše. V případě remízy v obou kolech baráže následuje tradiční třicetiminutové prodloužení a pokud nerozhodne ani to, přijde na řadu penaltový rozstřel.
Probojuje se český výběr skrz baráž až na mistrovství světa?
Ohlasy českých reprezentantů
Tomáš Chorý: „Osobně jsem si přál Albánii, dařilo se mi proti nim, dal jsem jim doma dva góly v Lize národů. Všichni soupeři jsou kvalitní, los nám určil Irsko, věřím v naší sílu, bojovnost a doufám, že to doma zvládneme.“
Lukáš Provod: „Irsko je velice nepříjemný a houževnatý soupeř, což jsme měli možnost vidět v jejich posledním kvalifikačním zápase v Maďarsku. Věřím, že naší velkou výhodou bude domácí prostředí, zápas zvládneme a přiblížíme se tak společnému a vysněnému cíli, kterým je postup na světový šampionát."