Nový kouč Skuhravý o Slovácku: Z pasivity chci aktivitu. Hráči se půjdou v derby „zabít“
Chtěl se vrátit do české ligy, takže vzal nabídku jejího posledního týmu. Roman Skuhravý (50) je svůj, s jasným herním rukopisem. Nezmění se ani ve Slovácku. Že má v klubu bratrance Tomáše a nebyl pro vedení první volbou? To vůbec neřešil. „Jsem trenér, ne spekulant,“ prohlásil před nedělním derby ve Zlíně. „I kdybych měl být padesátý v řadě, tohle je pro mě absolutně nepodstatná informace. Já rozhoduju o tom, kam půjdu. I když mi spousta lidí řekla, že jsem magor, kam to lezu. Ale já chci dennodenně cítit kabinu,“ dodal nástupce Jana Kameníka.
Po konci Martina Svědíka nedokázal na jeho úspěchy nikdo navázat. Nesedáte si na horkou židli?
„Tímto směrem se mé myšlenky vůbec neubíraly. Chtěl jsem se vrátit do českého fotbalu, protože mám určité nezodpovězené otázky ohledně mé práce. Nemám problém chodit s kůží na trh. Tohle angažmá se vůbec nevymyká těm předchozím. Chci pracovat. Věděl jsem, jak jsou pro mě rozdané karty. Slovácko bylo první a jediné, které mi dalo příležitost. Hned po konci v Košicích jsem měl možnost odejít do ciziny, ale teď potřebuju vědět, na co stačím, jak jsem se posunul. Sám sobě jsem největším kritikem.“
Jak na vás působí tým, který padl na poslední místo Chance Ligy?
„Potřebujeme změnit myšlení z pasivity na aktivitu. To je jasné. Od prvního dne se snažím v klucích probudit to, že fotbal hrát umějí. Potenciál minimálně ve středové linii je hrozně zajímavý. Bez toho, abychom začali dávat góly, se nemáme šanci zachránit. Vzal jsem si s sebou syna, který je v mých očích skvělý kondiční trenér. V začátcích potřebuju pomoct, protože kondiční složka bude v tom, kam se chceme posunout, nesmírně důležitá. Jinak nebyl prostor na ty čtyři zápasy nic měnit. Mám u sebe ještě čtyři kluky z akademie. Budu se opírat o video analýzu, což je pro mě alfa a omega dnešního fotbalu. Trenérem gólmanů je Dušan Melichárek, který má zkušenosti a zná prostředí. Je to hektické, potřebuju co nejdřív poznat mužstvo a naučit se v tom prostředí co nejrychleji plavat.“
Sportovním manažerem je váš bratranec Tomáš Skuhravý. Hrál ve vašem příchodu nějakou roli?
„Nehrál. Já jsem profík, jedu si svou cestou. V životě jsem nepotřeboval žádnou extrémní konzultaci. On je součástí klubu, určitě přijdeme do kontaktu. Pravidla, které jsem chtěl nastolit před podpisem smlouvy, jsme si vyříkali. Moje krédo je, že ukázaná platí. Kdybych vám měl říkat, jak vnímám fotbal, byli bychom tady ještě v neděli po zápase. Vždycky chci jakoukoliv kvalitu hráče dostat na svůj vrchol. To je můj první cíl.“
Ten druhý?
„Naučit mužstvo umět reagovat na cokoliv, s čím přijde protivník. Furt jsem přesvědčený, že musíme hrát podle soupeře a pracovat s tempem zápasu. K tomu ale musíte kontrolovat hru, a to jde jedině s míčem. Někdo tomu říká naivita, já vědomé hraní. Pokud chcete k tomu tým dotáhnout, musíte někdy dostat facky. Jsou klíčové k tomu, abyste mohli růst. Teď to bude tak, že když prohrajeme, jde to za mnou. Když vyhrajeme, jsou dobří hráči. To bude do doby, než mužstvo načtu. Když nebudeme dávat góly, nemáme šanci. Pokud remizujeme dvacetkrát 0:0, máme 28 bodů a sestupujeme z ligy. Tečka.“
Mohlo vůbec Slovácko dávat víc branek, když váš předchůdce Jan Kameník sázel na defenzivní pojetí?
„Nemohlo, protože mělo v útočné fázi strašně moc hráčů.“
I když nepocházíte z regionu, vnímáte prestiž nedělního derby se Zlínem?
„Derby je derby, ať je jakékoliv. Strašně se na to těším. Bez fanoušků nemáme šanci. Chceme udělat vše pro to, aby nám pomohli a žili s námi. Vím přesně, co chtějí. V takových utkáních vám nedovolí být posr…Jsme poslední a v této chvíli nemůžete rozlišovat, jak máte náročný los. Můj bývalý spoluhráč Broňa Červenka je se Zlínem daleko efektivnější na hřištích soupeřů. Je to obrovsky zkušené mužstvo s jasným rukopisem. Vůbec nepředpokládám, že bychom se neměli jít na hřiště zabít. Situace to vyžaduje. Ale síla tohoto týmu může být i v chytrosti, vyčůranosti. Tyto věci chci za ten týden do hráčů dostat. Vždycky přemýšlím o tom, jak být úspěšný. Není to o tom, jaký chci hrát fotbal.“
Už máte v hlavě sestavu?
„Od prvního telefonátu se Slováckem začínám přemýšlet, jak kádr skládat. Vnímám fotbal z pohledu principů, pokrytí hřiště. Jde o vzdálenosti, kompaktnost. Máme problémy s kartami, se zdravotním stavem. Dozvěděl jsem se, že Juroška je dlouhodobě mimo. Chci využít i momentum. Přijde nový trenér a třeba i hráč, se kterým nebudu dlouhodobě počítat, může využít situace. Falešná forma potká jednou v životě každého hráče.“
Váš herní rukopis je dlouhodobě zřetelný, vzadu sázíte na tři stopery. Máte na něj ve Slovácku typologicky vhodné hráče?
„To je přesně to, o čem přemýšlím. Je to jedna z nejzásadnějších otázek. Jestli do toho skočit hned anebo to uzpůsobit zdravotnímu stavu, který je nejhorší v defenzivní linii. Variant není tolik, Daníček má stopku za karty. Uvidíme, jak se budou hráči chovat na tréninku. Hodně se s nimi bavím. Nemůžu jim teď ještě motat hlavy nějakými zásadními taktickými prvky. Udělám vše pro to, aby to pro ně bylo co nejjednodušší. Zatím jsem vždy dělal z průměrných hráčů zboží. Najednou jste byli schopní demolovat Slovan, Dunajskou Stredu. Jednou v životě bych chtěl zažít, jak by to fungovalo v lepších klubech. Ale jsem úplně v pohodě s tím, že se mi to nikdy nestane. Nemám fotbalový klub a miliardy, abych se mohl udělat trenérem velkého klubu. Ale dennodenně dělám kroky k tomu, aby si někdo někdy řekl: „Ty vole, dáme mu tu příležitost.“
S jakými hráči máte osobní zkušenost?
„Nevím, kde se ztratil Tetour. To byl špičkový hráč. Žan Medved dal najednou za půl roku devět gólů. Pak si řekl, že chce vydělávat prachy. Patrik Blahút dával góly jenom pode mnou. A Kim byl největší pohybový talent, jaký jsem trénoval. Nepotřebuje probrat. Je skvěle fyzicky připravený a potřebuje dostat důvěru, aby ukázal, že i v náročném českém fotbale mají takoví hráči uplatnění. Myslím, že jsem všem čtyřem pomohl minimálně k tomu, aby dostali lepší smlouvy, šli do lepších klubů. Pak jsou tu kluci jako Havlíkové, Trávníkové, Šviderští, o kterých jsem si říkal, že jsou to skvělí hráči. Musíme při vstupu využít jejich hernosti. V soubojovosti to může zpočátku trošku bolet.“
Rád pracujete s vizí, systematicky. Věříte si i na práci ve stylu, že musíte okamžitě zatřást s týmem a doručit výsledky?
„Na systémových věcech pracuju nějakých dvacet let. O každém angažmá přemýšlím ve smyslu, kam jsem se já posunul jako trenér. Žádný majitel na vás nepočká dva roky, abyste si něco připravil. Košice jsem vzal po devátém kole a udělal jsem tam posun. Nyní chci tu informaci z náročnějšího prostředí. Chci se s tím poprat nejlépe, jak umím.“
Platí, že jste dostal smlouvu do konce sezony?
„Nedostal. Já jsem žádnou jinou smlouvu nechtěl. Od angažmá v Dukle Praha jsem jednoznačně usoudil, že je to pro mě ideální cesta. Je důležité poznat se s klubem vzájemně. Potom je prostor vyhodnotit si, zda má spolupráce smysl anebo ne. Vždycky jsem ukázal majitelům, což jsou pro mě hlavní partneři, že má smysl se mnou jednat o další smlouvě. Podruhé v životě zažívám, že klub má vícero majitelů, takže komunikační tok bývá složitější. Před podpisem jsem se snažil vyříkat si to. Věřím, že to bude platit tak, jak jsme se dohodli.“
