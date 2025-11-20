Předplatné

Španělsko - Česko 2:1. Tenisté končí v Davis Cupu. Ve čtyřhře Menšík a Macháč padli

Český pár Jakub Menšík, Tomáš Macháč bojují ve čtyřhře o rozhodující bod
Český pár Jakub Menšík, Tomáš Macháč bojují ve čtyřhře o rozhodující bod
Radost Španělů po postupu v Davisově poháru
Radost Španělů po postupu v Davisově poháru
Radost Španělů po postupu v Davisově poháru
Český pár Jakub Menšík, Tomáš Macháč bojují ve čtyřhře o rozhodující bod
Český pár Jakub Menšík, Tomáš Macháč bojují ve čtyřhře o rozhodující bod
Jakub Menšík a Tomáš Macháč během rozhodující čtyřhry proti španělské dvojici
Jakub Menšík a Tomáš Macháč během rozhodující čtyřhry proti španělské dvojici
Čeští tenisté nepostoupili do semifinále Davisova poháru. Se Španělskem dnes prohráli na tvrdém povrchu v Boloni 1:2 na zápasy. Rozhodla o tom porážka v závěrečné čtyřhře, Tomáš Macháč a Jakub Menšík v ní podlehli dvojici Marcel Granollers, Pedro Martínez 6:7, 6:7.

Češi nedotáhli ve čtvrtfinálovém utkání vedení 1:0 na zápasy. Výběr kapitána Tomáše Berdycha dostal do vedení Menšík, který zdolal Pabla Carreňa 7:5, 6:4. Jiří Lehečka poté prohrál v souboj jedniček s Jaumem Munarem 3:6, 4:6 a ve čtyřhře Češi podlehli Španělům v obou tie-breacích 8:10.

Čeští tenisté neuspěli ve čtvrtfinále Davisova poháru v novém formátu ani na druhý pokus. Před dvěma lety prohráli 1:2 s Austrálií. Naposledy se dostali mezi nejlepší čtyři týmy v roce 2014.

Španělé, kteří se musí v Boloni obejít bez zraněné světové jedničky Carlose Alcaraze a nenominovaného Alejandra Davidoviche, narazí v další fázi na Německo, nebo Argentinu. Jejich duel je na programu dnes odpoledne.

Češi prohráli se Španěly šesté z deseti vzájemných utkání a druhé za sebou. Podlehli jim také vloni ve skupinové fázi (0:3). Výběr kapitána Davida Ferrera dál živí šanci na sedmý daviscupový triumf.

Menšík s Macháčem nezahájili rozhodující čtyřhru dobře a ve třetím gamu prvního setu přišli o podání. Dokázali ale srovnat, za stavu 4:4 odvrátili další dva brejkboly a vynutili si tie-break. V něm vedli už 6:4 a další setbol měli také za stavu 7:6. Ani jeden ale neproměnili a o set přišli.

Ve druhé sadě si oba páry držely servis až do zkrácené hry. Menšík s Macháčem odvrátili v osmé hře dva brejkboly, za stavu 5:5 ale vlastní šanci na prolomení podání soupeřů nevyužili. Ve zkrácené hře měli Češi další dva setboly. Poté, co ale nevyužili ten za stavu 8:7, prohráli i další dva míčky a s nimi celý zápas.

Sedmnáctý hráč světa Lehečka prohrál s o 19 míst níže postaveným Munarem poprvé a nenavázal na dvě loňské výhry. V duelu nezískal jediný brejk, o servis naopak dvakrát přišel. Nepomohlo mu ani devět es.

Čtvrtfinalista letošního US Open prohrál první set kvůli ztracenému podání v šesté hře. Munar poté proměnil první setbol. Ve druhém setu přišel český tenista o podání hned v úvodní hře. Za stavu 2:3 měl jediné dva brejkboly, ale nevyužil je. Munar poté duel doservíroval k vítězství.

Lehečka: Bylo to čistě o herní kvalitě

„Cítil jsem se dobře fyzicky i psychicky, ale nepředváděl jsem takový tenis, který jsem chtěl a který byl nutný k vítězství. Dnes to bylo čistě o herní kvalitě. Soupeř hrál solidně a servíroval o dost líp, nepustil mě k moc šancím. A když ty šance byly, neproměnil jsem je. To byl rozhodující faktor zápasu," řekl českým novinářům Lehečka.

Dvacetiletý Menšík porazil 89. hráče světa Carreňa za hodinu a 39 minut. Zdolal ho i ve druhém letošním utkání a navázal na lednový triumf z Aucklandu. Dnes mu pomohlo i 20 es.

„Bylo to těžké po celý zápas. Nejsme na to zvyklí začínat tak brzy (v 10:00), ale je to Davis Cup a pro oba soupeře to bylo stejné. Atmosféra v hale byla vynikající, dodalo mi to energii. Můj servis byl opravdu dobrý. Udržel jsem si energii a soustředění po celé utkání," uvedl Menšík.

Vítěz letošního turnaje Masters v Miami Menšík přišel v sedmé hře úvodní sady jako první o servis, vzápětí ale dokázal soupeře brejknout i on. Rozhodla koncovka, v níž český tenista nejprve udržel game na 6:5 a posléze si při Carreňově podání vypracoval tři setboly. Ten poslední proměnil.

Ve druhém setu už Menšík nepovolil soupeři jediný brejkbol. V šesté hře ještě dvě možnosti na prolomení Carreňova podání nevyužil, za stavu 5:4 se ale na příjmu dostal do vedení 40:15 a hned první mečbol zužitkoval.

Výsledky čtvrtfinále Davisova poháru

Česko - Španělsko 1:2

Menšík - Carreňo 7:5, 6:4,
Lehečka - Munar 3:6, 4:6.
Macháč, Menšík - Granollers, Martínez 6:7 (8:10), 6:7 (8:10)

17:00 Argentina - Německo.

