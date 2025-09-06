Sparta bere v LM další výhru po obratu, v Chomutově porazila Frölundu
Hokejisté Sparty porazili v Lize mistrů v Chomutově Frölundu 4:2 a navázali na čtvrteční triumf nad jiným švédským celkem Luleou. Pražané si připsali třetí výhru ze čtyř startů, hosté poprvé ztratili. O obrat na 3:1 po první inkasovaném gólu se postarali Michal Řepík, Martinš Dzierkals a Tomáš Hyka, v závěru po snížení Frölundy pojistil úspěšný výsledek v generálce na úterní start extraligy v Českých Budějovicích zakončením do prázdné branky Roman Horák.
Sparta nastoupila proti čtyřnásobnému vítězi soutěže z let 2016, 2017, 2019 a 2020 s Kořenářem v brance a zkušeným útočníkem Klepišem, jenž se nedávno upsal v první lize partnerským Litoměřicím. Mistr světa z roku 2010 zastal roli centra čtvrté útočné formace.
V úvodní desetiminutovce byli sparťané výrazně aktivnější, jenže ztroskotávali na gólmanovi Johanssonovi. Neujalo se Horákovo tečované zakončení ze čtvrté minuty, pak Pražané nevyužili přesilovku po špatném střídání Frölundy.
Velmi dobrou početní výhodu pak po faulu Michala Vitoucha sehrál švédský celek, ale ani Kořenář se nenechal zahanbit. V posledních sekundách před přestávkou zakončoval bekhendem zblízka Lasu, Kořenář byl však znovu připravený a nedovolil, aby jeho tým přes velkou střeleckou převahu (střely na branku 13:5) prohrával.
Jenže už po 49 sekundách z druhé třetiny se proti pravidlům provinil Irving a Frölunda v přesilovce nemarnila čas. Innala napálil tyčku, následoval skvělý zákrok Kořenáře, ale Lindholm přece jen poslal Seveřany do vedení. Sparta však brzy odpověděla, když Horák vyslal na zteč Řepíka a ten zblízka zakončil pod horní tyčku.
Na začátku 28. minuty hráli Pražané přesilovku. Hyka nejprve zazvonil na tyčku a když se k němu kotouč o chvilku později vrátil, prostřelil dezorientovaného Johanssona, jenž po předchozí situaci ještě hledal puk pod levým betonem. Hostující střídačka sáhla k trenérské výzvě, sudí však nedovolené bránění brankáři při kontrole na videu neviděli. Ve 33. minutě navíc Chlapík ideálně předložil puk Dzierkalsovi a bylo to 3:1.
Třetí dějství nabídlo více než třem tisícovkám diváků dobývání sparťanské branky, Pražané v čele s pozorným Kořenářem však odolávali a snažili se využít každou příležitost ke kontru. Již takřka tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby to hosté zkusili s hrou bez gólmana a Friberg snížil. V závěru však Řepík nabídl pojistku Horákovi a bylo rozhodnuto.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Ilves
|4
|4
|0
|0
|0
|15:6
|12
|2
KalPa
|4
|3
|1
|0
|0
|16:6
|11
|3
Frölunda
|4
|3
|0
|0
|1
|13:7
|9
|4
Brynäs
|4
|3
|0
|0
|1
|12:6
|9
|5
Sparta
|4
|2
|1
|0
|1
|12:8
|8
|6
Brno
|3
|2
|0
|1
|0
|14:9
|7
|7
Zürich
|4
|2
|0
|1
|1
|10:7
|7
|8
Rauma
|3
|2
|0
|0
|1
|13:7
|6
|9
Salzburg
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|10
Zug
|3
|1
|1
|0
|1
|11:10
|5
|11
Bolzano
|3
|1
|1
|0
|1
|10:11
|5
|12
Luleå
|3
|1
|0
|2
|0
|7:7
|5
|13
Bern
|3
|1
|0
|1
|1
|6:7
|4
|14
Ingolstadt
|3
|1
|0
|0
|2
|9:10
|3
|15
Lausanne
|3
|1
|0
|0
|2
|10:12
|3
|16
Eisbären
|3
|1
|0
|0
|2
|7:9
|3
|17
Grenoble
|3
|1
|0
|0
|2
|9:12
|3
|18
Klagenfurt
|3
|1
|0
|0
|2
|6:10
|3
|19
Mountfield
|3
|0
|1
|1
|1
|6:11
|3
|20
Storhamar
|4
|1
|0
|0
|3
|5:14
|3
|21
Bremerhaven
|3
|0
|1
|0
|2
|10:13
|2
|22
Odense
|3
|0
|1
|0
|2
|8:12
|2
|23
Belfasts Giants
|3
|0
|0
|1
|2
|9:17
|1
|24
Tychy
|3
|0
|0
|0
|3
|2:10
|0