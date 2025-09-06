Předplatné

Sparta bere v LM další výhru po obratu, v Chomutově porazila Frölundu

Sparta v utkání LM proti Frölundě
Sparta v utkání LM proti FrölunděZdroj: Michal Beránek / Sport
Sparťan Filip Chlapík
Sparta v utkání LM proti Frölundě
Sparta v utkání LM proti Frölundě
Trenér Sparty Pavel Gross
Sparta v utkání LM proti Frölundě
Jakub Klepiš v dresu Sparty
Sparta v utkání LM proti Frölundě
9
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Hokejisté Sparty porazili v Lize mistrů v Chomutově Frölundu 4:2 a navázali na čtvrteční triumf nad jiným švédským celkem Luleou. Pražané si připsali třetí výhru ze čtyř startů, hosté poprvé ztratili. O obrat na 3:1 po první inkasovaném gólu se postarali Michal Řepík, Martinš Dzierkals a Tomáš Hyka, v závěru po snížení Frölundy pojistil úspěšný výsledek v generálce na úterní start extraligy v Českých Budějovicích zakončením do prázdné branky Roman Horák.

Sparta nastoupila proti čtyřnásobnému vítězi soutěže z let 2016, 2017, 2019 a 2020 s Kořenářem v brance a zkušeným útočníkem Klepišem, jenž se nedávno upsal v první lize partnerským Litoměřicím. Mistr světa z roku 2010 zastal roli centra čtvrté útočné formace.

V úvodní desetiminutovce byli sparťané výrazně aktivnější, jenže ztroskotávali na gólmanovi Johanssonovi. Neujalo se Horákovo tečované zakončení ze čtvrté minuty, pak Pražané nevyužili přesilovku po špatném střídání Frölundy.

Velmi dobrou početní výhodu pak po faulu Michala Vitoucha sehrál švédský celek, ale ani Kořenář se nenechal zahanbit. V posledních sekundách před přestávkou zakončoval bekhendem zblízka Lasu, Kořenář byl však znovu připravený a nedovolil, aby jeho tým přes velkou střeleckou převahu (střely na branku 13:5) prohrával.

Jenže už po 49 sekundách z druhé třetiny se proti pravidlům provinil Irving a Frölunda v přesilovce nemarnila čas. Innala napálil tyčku, následoval skvělý zákrok Kořenáře, ale Lindholm přece jen poslal Seveřany do vedení. Sparta však brzy odpověděla, když Horák vyslal na zteč Řepíka a ten zblízka zakončil pod horní tyčku.

Na začátku 28. minuty hráli Pražané přesilovku. Hyka nejprve zazvonil na tyčku a když se k němu kotouč o chvilku později vrátil, prostřelil dezorientovaného Johanssona, jenž po předchozí situaci ještě hledal puk pod levým betonem. Hostující střídačka sáhla k trenérské výzvě, sudí však nedovolené bránění brankáři při kontrole na videu neviděli. Ve 33. minutě navíc Chlapík ideálně předložil puk Dzierkalsovi a bylo to 3:1.

Třetí dějství nabídlo více než třem tisícovkám diváků dobývání sparťanské branky, Pražané v čele s pozorným Kořenářem však odolávali a snažili se využít každou příležitost ke kontru. Již takřka tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby to hosté zkusili s hrou bez gólmana a Friberg snížil. V závěru však Řepík nabídl pojistku Horákovi a bylo rozhodnuto.

KonecLIVE
42

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Ilves4400015:612
2KalPa4310016:611
3Frölunda4300113:79
4Brynäs4300112:69
5Sparta4210112:88
6Brno3201014:97
7Zürich4201110:77
8Rauma3200113:76
9Salzburg420029:86
10Zug3110111:105
11Bolzano3110110:115
12Luleå310207:75
13Bern310116:74
14Ingolstadt310029:103
15Lausanne3100210:123
16Eisbären310027:93
17Grenoble310029:123
18Klagenfurt310026:103
19Mountfield301116:113
20Storhamar410035:143
21Bremerhaven3010210:132
22Odense301028:122
23Belfasts Giants300129:171
24Tychy300032:100

    Začít diskuzi

    Test new isport seo box

    Procházka vs. PereiraJiří Procházka je šampionem UFC!OKTAGON 51

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Curabitur sagittis hendrerit ante. Etiam quis quam. Curabitur bibendum justo non orci. Aenean placerat. Aliquam erat volutpat. New iSport In laoreet, magna id viverra tincidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed libero.

    Tipsport GamechangerOktagon 50

    Stránky klubů

    SK Slavia PrahaHC Kometa Brno

    Alpské lyžování

    Slavia jde dál, Benátky žily fotbalem, na 1:4 snížil účetní: Jako vyhrát LM

    Čtěte na našem webu

    Test LinkTest

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů