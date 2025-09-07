Kometa v Lize mistrů podruhé za sebou padla. V Bernu vedla, domácí ale otočili
Hokejisté Brna prohráli v Lize mistrů na ledě Bernu 3:5. Po úvodních dvou domácích vítězstvích si Kometa připsala druhou porážku za sebou a poprvé v tomto ročníku soutěže vyšla naprázdno, i když po polovině utkání vedla. Za stavu 3:3 rozhodl v polovině třetí třetiny Miro Aaltonen.
Obhájce extraligového titulu toužil po nápravě páteční porážky 5:6 v prodloužení z ledu Bolzana, jenže lépe začali domácí. V deváté minutě se z dorážky prosadil Lehmann a poslal švýcarský celek do vedení. V 18. minutě se rovněž po úspěšné dorážce radoval Kollár a gólem v početní výhodě vyrovnal.
Ve 26. minutě vrátil těsný náskok domácím Schild, už po 61 sekundách však zařídil rovnovážný stav Král. Ve 33. minutě zamířil přesně z kruhu pro vhazování Boltvan a po sérii šancí na obou stranách se postaral o obrat. Vedení si Brňané užili jen tři minuty, než opět srovnal krok Rhyn.
Ve třetím dějství hosté přečkali bez úhony vyloučení Zábranského a poté i Schildovo sólo, s nímž si poradil gólman Krošelj. V 51. minutě již uklidil puk za jeho záda dorážkou z úhlu Aaltonen. V závěru pak trefou do prázdné branky definitivně rozhodl Lehmann.
Pro Kometu šlo o generálku na start extraligové sezony. Úřadující šampioni zahájí cestu za obhajobou ve středu domácím duelem proti Litvínovu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Ilves
|4
|4
|0
|0
|0
|15:6
|12
|2
KalPa
|4
|3
|1
|0
|0
|16:6
|11
|3
Frölunda
|4
|3
|0
|0
|1
|13:7
|9
|4
Brynäs
|4
|3
|0
|0
|1
|12:6
|9
|5
Zug
|4
|2
|1
|0
|1
|17:13
|8
|6
Sparta
|4
|2
|1
|0
|1
|12:8
|8
|7
Luleå
|4
|2
|0
|2
|0
|10:9
|8
|8
Brno
|4
|2
|0
|1
|1
|17:14
|7
|9
Zürich
|4
|2
|0
|1
|1
|10:7
|7
|10
Bern
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|11
Rauma
|3
|2
|0
|0
|1
|13:7
|6
|12
Ingolstadt
|4
|2
|0
|0
|2
|12:11
|6
|13
Salzburg
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|14
Klagenfurt
|4
|2
|0
|0
|2
|12:13
|6
|15
Mountfield
|4
|1
|1
|1
|1
|10:11
|6
|16
Bolzano
|4
|1
|1
|0
|2
|10:15
|5
|17
Eisbären
|3
|1
|0
|0
|2
|7:9
|3
|18
Grenoble
|3
|1
|0
|0
|2
|9:12
|3
|19
Lausanne
|4
|1
|0
|0
|3
|11:15
|3
|20
Storhamar
|4
|1
|0
|0
|3
|5:14
|3
|21
Bremerhaven
|3
|0
|1
|0
|2
|10:13
|2
|22
Odense
|4
|0
|1
|0
|3
|11:18
|2
|23
Belfasts Giants
|4
|0
|0
|1
|3
|12:23
|1
|24
Tychy
|4
|0
|0
|0
|4
|4:13
|0