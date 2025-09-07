Předplatné

Kometa v Lize mistrů podruhé za sebou padla. V Bernu vedla, domácí ale otočili

Liga mistrů
Hokejisté Brna prohráli v Lize mistrů na ledě Bernu 3:5. Po úvodních dvou domácích vítězstvích si Kometa připsala druhou porážku za sebou a poprvé v tomto ročníku soutěže vyšla naprázdno, i když po polovině utkání vedla. Za stavu 3:3 rozhodl v polovině třetí třetiny Miro Aaltonen.

Obhájce extraligového titulu toužil po nápravě páteční porážky 5:6 v prodloužení z ledu Bolzana, jenže lépe začali domácí. V deváté minutě se z dorážky prosadil Lehmann a poslal švýcarský celek do vedení. V 18. minutě se rovněž po úspěšné dorážce radoval Kollár a gólem v početní výhodě vyrovnal.

Ve 26. minutě vrátil těsný náskok domácím Schild, už po 61 sekundách však zařídil rovnovážný stav Král. Ve 33. minutě zamířil přesně z kruhu pro vhazování Boltvan a po sérii šancí na obou stranách se postaral o obrat. Vedení si Brňané užili jen tři minuty, než opět srovnal krok Rhyn.

Ve třetím dějství hosté přečkali bez úhony vyloučení Zábranského a poté i Schildovo sólo, s nímž si poradil gólman Krošelj. V 51. minutě již uklidil puk za jeho záda dorážkou z úhlu Aaltonen. V závěru pak trefou do prázdné branky definitivně rozhodl Lehmann.

Pro Kometu šlo o generálku na start extraligové sezony. Úřadující šampioni zahájí cestu za obhajobou ve středu domácím duelem proti Litvínovu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Ilves4400015:612
2KalPa4310016:611
3Frölunda4300113:79
4Brynäs4300112:69
5Zug4210117:138
6Sparta4210112:88
7Luleå4202010:98
8Brno4201117:147
9Zürich4201110:77
10Bern4201111:107
11Rauma3200113:76
12Ingolstadt4200212:116
13Salzburg420029:86
14Klagenfurt4200212:136
15Mountfield4111110:116
16Bolzano4110210:155
17Eisbären310027:93
18Grenoble310029:123
19Lausanne4100311:153
20Storhamar410035:143
21Bremerhaven3010210:132
22Odense4010311:182
23Belfasts Giants4001312:231
24Tychy400044:130

