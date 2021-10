Výročí Jágrova prvního gólu v NHL. Velký chlap, šmudla a pomalí obránci

Vzpomenete si, co přesně jste dělali dnes před 31 lety? Jaromír Jágr si to může snadno dohledat. Jako vlasatý osmnáctiletý mladík v dresu Pittsburghu 7. řijna 1990 vstřelil svou první branku v NHL, shodou náhod do sítě New Jersey, jednoho ze svých budoucích zaměstnavatelů v zámořské soutěži.