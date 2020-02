Přestupová uzávěrka NHL ONLINE: Carolina a Florida předvedly velký trejd | iSport.cz

SPEKULACE - Celkem 1019 zápasů v základní části odhrál za Minnesotu finský útočník a její současný kapitán Mikko Koivu. Teď ho ale prý vedení mužstva požádalo, aby zvážil, zda-li nezruší svou klauzuli o nevyměnitelnosti, kterou má v současném posledním roce smlouvy. Nutno říct, že veteránovi se v sezoně nedaří, dal dokonce zatím jen dvě branky. Dojít by prý mohlo i na Zacha Pariseho, který má smlouvu platnou ještě pět sezon.

The Minnesota Wild have asked Mikko Koivu to consider waiving his no movement clause.



Koivu will only waive if he is moved to a strong Stanley Cup contender, per Michael Russo.



Russo also mentioned an eastern conference team with “serious interest” in acquiring Zach Parise. pic.twitter.com/L0nMygCwZF