Přestupy NHL ONLINE: Bek Hamhuis po 16 sezonách končí kariéru | iSport.cz

13:39

SPEKULACE - Do NHL by se zřejmě brzy mohli dostat hned tři ruští hokejisté z CSKA Moskva. Po mladém kanonýrovi Kirillu Kaprizovovi již delší dobu prahne Minnesota, která hlásí, že je připravena uzavřít kontrakt s olympijským vítězem z Pchjongčchangu 2018. O gólmana Ilju Sorokina jeví zájem New York Islanders a na dvacetiletého beka Alexandera Romanova má spadeno Montreal. Pro ruské trio to má ale jeden velký háček. Vedení NHL se rozhodlo, že nově podepsaným hráčům, kteří sezonu 2019-20 hráli v jiné soutěži, sice bude smlouva uznána za regulérní, nesmí však nastoupit do rozšířeného play off. A otázka zní, kde se Rusové rozehrají na nový ročník, který by měl začít až 1. prosince? Minimálně Kaprizov by mohl pokračovat v CSKA, pro zbylé dva hokejisty to již zřejmě neplatí. Sorokin i Romanov s moskevským klubem neprodlouží spolupráci.