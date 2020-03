Přestupy NHL ONLINE: Buffalo podepsalo syna slavného Švéda | iSport.cz

PODPIS - Velmi dobrou sezonu v juniorské OHL má za sebou devatenáctiletý brankář Hunter Jones. Minnesota, která ho draftovala v roce 2019 z 59. pozice, to ocenila a podepsala s ním tříletou nováčkovskou smlouvu.

The #mnwild today signed goaltender Hunter Jones (⁦@ShutoutsJones⁩) to a three-year, entry-level contract. He ranked second in ⁦@OHLHockey⁩ in shutouts, fourth in wins and GAA and fifth in SV% this season. pic.twitter.com/1rnbbqqVTW