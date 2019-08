Přestupy NHL ONLINE: Co nového kolem Williamse, Markova a Holtbyho? | iSport.cz

PŘESTUP - Osmadvacetiletý kanadský útočník Gabriel Bourque mění Colorado za Winnipeg, kde podepsal roční dvoucestnou smlouvu na 700 tisíc dolarů. K Jets tak přichází zkušenosti, 132. hráč draftu 2009 odehrál hlavně za Nashville celkem 361 zápasů NHL a chybí mu tři body do 100.

#NHLJets have agreed to terms with forward Gabriel Bourque on a one-year, two-way contract with an AAV of $700,000 in the NHL.



Bourque played in his eighth NHL season and his third with Colorado in 2018-19 and had eight points in 55 games.



