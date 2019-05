Přestupy NHL ONLINE: Columbus podepsal ruský gólmanský talent | iSport.cz

SPEKULACE - Švýcarský útočník Sven Andrighetto, kterému po sezoně končí smlouva s Coloradem a bude chráněným volným hráčem, je prý v úzkém kontaktu s Omskem. Že autor sedmnácti bodů (7+10) z této sezony ale už podepsal, prý není pravda. Bývalý hráč Montrealu chce počkat, co bude po sezoně.

Avs winger Sven Andrighetto says he saw those reports out of Russia that he had signed a KHL contract but says that’s not true. Yes there’s been interest from there, said the pending UFA, but he’s going to wait until after the season to focus on his future.