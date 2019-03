Přestupy NHL ONLINE: Detroit podepisuje, veterán prodloužil o 2 roky | iSport.cz

SPEKULACE - Během únorové přestupové uzávěrky se rozjela debata o tom, že New Jersey by mohlo mít zájem zbavit se současného ligového MVP Taylora Halla. Generální manažer Ray Shero teď v rozhovoru pro The Athletic potvrdil, že to byl naprostý nesmysl. "Šance Taylora tehdy vyměnit? Byla méně než k**** nulová. Absolutně," vyjádřil se Shero jasně.

Had lots of interesting conversations at GMs meetings and gathered it all into one file on RFAs, offer sheets, free agency plans, teams looking to deal, Taylor Hall's next contract, Oilers GM hire, Kings next coach and more: https://t.co/LiNjJADRUB