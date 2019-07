Přestupy NHL ONLINE: Devils se dál chystají posilovat tým | iSport.cz

KONEC KARIÉRY - Dvaatřicetiletý americký obránce Chris Butler se rozhodl ukončit aktivní kariéru. V posledním ročníku dělal kapitána v San Antoniu, záložním celku St. Louis. V dresu Blues odehrál 13 utkání, do play off nezasáhl, ale Stanley Cup si potěžkal. V NHL působil od ročníku 2008/09 a za Buffalo Sabres, Calgary Flames a Blues odehrál 407 utkání a připsal si 86 bodů a 187 trestných minut. Butler má doma také bronz z MS v roce 2013.

Congratulations to @TheButler44 on a terrific career! The St. Louisan, who played in 407 NHL games including 58 with the hometown Blues, has decided to retire. He’s as personable and articulate as they come and he is going to make a helluva coach if that’s what he decides to do!