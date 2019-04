Přestupy NHL ONLINE: Divoch Pospíšil podepsal kontrakt s Calgary | iSport.cz

PODPIS - Minnesota přivedla pro následující dvě sezony do své organizace jedenadvacetiletého útočníka Brandona Duhaimeho, kterého si vybrala na draftu 2016 ve 4. kole. Rodák ze státu Florida má za sebou tři ročníky v Providence College, ve kterých nasbíral 72 bodů ve 117 zápasech.

Excited to sign my first @NHL contract with the @mnwild ! Big thanks to my family friends and coaches for all the help along the way. Also want to give a special thanks to @FriarsHockey for the past 3 years at Providence College. #GoFriars