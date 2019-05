Přestupy NHL ONLINE: Jeřábek v zámoří končí a jde do Ruska | iSport.cz

PODPIS - Až v únoru se kontraktu pro tento ročník NHL dočkal šestadvacetiletý drsný útočník Joseph Cramarossa. Pittsburgh s hráčem farmářského mužstva z Wilkes-Barre podepsal do konce sezony 2018/19. S výkony bývalého rváče Anaheimu a Vancouveru byl moc spokojen a rovnou s ním podepsal dvoucestný kontrakt (750/125 tisíc dolarů) na příští sezonu. Cramarossa byl v klubu asistentem kapitána, nasbíral 16 bodů a se 116 trestnými minutami skončil třináctý v lize.

Joseph Cramarossa gets a 1-year deal from Pittsburgh. Was an RFA after signing with the Penguins late in the year.



Will be a vital part of the WBS PK if he doesn't stick with the big club.