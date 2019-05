Přestupy NHL ONLINE: Kubalík se dočkal, odchází do Chicaga | iSport.cz

PODPIS - Na mistrovství světa sice Lean Bergmann v pěti zápasech za Německo nebodoval, ale přesto se vydává do NHL. San Jose Sharks s ním podepsali tříletý nováčkovský kontrakt na 2,775 milionu dolarů. V barvách Iserlohnu v ročníku 2018/19 v 50 zápasech dvacetkrát skóroval a přidal také 87 trestných minut.

Can’t put into words how proud I am to have signed with the @SanJoseSharks. Super excited for what’s to come in the future. Huge thank you to everyone that has helped me along the way, especially my family and teammates #SJSharks https://t.co/prwJsL5k4u