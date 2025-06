Šup do kanceláří. Floridu čekají po oslavách těžká jednání s oporami, prioritu má MVP

Generální manažer Panthers Bill Zito ale přes server Sportsnet vzkázal: „Myslím si, že zůstanou.“ Nechráněnými volnými hráči se stanou také Češi Vítek Vaněček s Tomášem Noskem.

Už za pár dnů skončí Bradu Marchandovi osmiletý kontrakt na 6,1 milionu dolarů ročně, který podepsal v září 2016 s Bostonem. Aby v této sezoně neškodní Bruins za svou dlouholetou oporu alespoň něco získali, dohodli se těsně před koncem přestupní uzávěrky s Floridou. Sedmatřicetiletý Kanaďan v Sunrise zářil, ve 33 zápasech posbíral 24 bodů.

„Tohle je nejlepších pár měsíců, které jsem kdy v kariéře zažil,“ liboval si při oslavách Stanley Cupu. „Je tu neuvěřitelná parta. Miloval jsem každou sekundu tady a doufám, že to tak bude pokračovat.“

Jedničce draftu vyprší smlouva

Osmiletá smlouva brzy vyprší i Aaronu Ekbladovi, klíčovému obránci a jedničce draftu z roku 2014. Ekblad sesbíral kromě dvou Stanley Cupů i zlato z MS v Praze před deseti lety. Pokud s Kanadou vyhraje také olympiádu, zajistí si místenku v Triple Gold Clubu. „Na Floridě jsem strávil jedenáct let, což je víc, než co jsem byl v jakémkoli jiném městě. Tady je můj domov a očekávám, že to můj domov ještě bude,“ líčil. „Rozhovory o smlouvě proběhly, ale zatím nic podstatného.“

Směrem do příští sezony zbývá Floridě pod platovým stropem 19 milionů dolarů. Vejdou se do nich všechny opory? Insideři míní, že prioritou je podpis se Samem Bennettem, nejužitečnějším hráčem play off.

Dohoda s ním se podle všeho blíží. Naznačil ji sám útočník, jenž davy slavících fanoušků uklidnil, že nikam neodchází. „Osm dalších let,“ vykřikl. K oficiálnímu podpisu ale zatím nedošlo.

Aby se Panthers pod platový strop vklínili, budou muset vyjednávat o každém dolaru. Ví to i Matthew Tkachuk, který spoluhráčům radí, ať si řeknou o co nejvíc peněz. „Když jsem v roce 2022 souhlasil s výměnou z Calgary na Floridu, měl jsem tři priority. První bylo, jestli můžu vyhrát. Dále mě zajímalo, kde si vydělám nejvíc, a třetí prioritou byl život mimo led. Říkal jsem si: ‚Které místo je k životu nejlepší?‘ A zrovna tady to tak skutečně je,“ popsal Američan.

„Mám pocit, že přesně takhle to mají i další kluci. Doufám, že dostanou každý cent a pořádně vydělají, protože tohle je přesně to, co pro své nejlepší přátele chcete. Samozřejmě doufám, že to bude tady, ale pokud ne, i tak za ně budu rád. I kdyby odešli, už navždy budeme kráčet spolu jako šampioni,“ navázal Tkachuk.

Budoucnost řeší i Češi Vítek Vaněček s Tomášem Noskem, na Floridě končí smlouvy také útočníkovi Nicu Sturmovi a obráncům Natu Schmidtovi a Jaycobu Megnovi. U všech se předpokládá, že je trh s volnými hráči nemine.