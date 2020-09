Přestupy NHL ONLINE: Minnesota dál jedná, nečekaně trejdovala s Buffalem

SPEKULACE - Podle uznávaného kanadského novináře Sportsnet Elliotta Friedmana má Carolina velký zájem přetáhnout do svého brankoviště Frederika Andersena z Toronta. 30letý rodák z dánského Herningu byl Hurricanes v roce 2010 draftován v sedmém kole (v roce 2012 šel na draft znovu, Anaheim, 3. kolo, 87. pozice celkově), ale jejich dres nikdy nenavlékl. U Maple Leafs má Andersen ještě rok platný kontrakt, který mu zajišťuje 5 milionů dolarů ročně. Aktuální brankářskou dvojici v Carolině tvoří Petr Mrázek a James Reimer, oba mají platné kontrakty ještě na příští ročník.

Elliotte Friedman: “The Carolina Hurricanes have interest in Frederik Andersen. Toronto Maple Leafs have no desire to make a move just for the sake of it. If it happens, it’s for an upgrade, which means #LeafsForever could wait to see how the UFA G group shakes out.” #LetsGoCanes