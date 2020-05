Přestupy NHL ONLINE: Mladý Čech se na dva roky upsal Chicagu! | iSport.cz

SPEKULACE - Obránce Washingtonu Radko Gudas si myslí, že v následující sezoně už dres Capitals nejspíš neobleče. "Myslím, že není šance. Bojují už proti platovému stropu. Mají tam mladé hráče a ti budou hrát pod smlouvami, které pro ně určitě budou přijatelnější. Myslím, že kluci, jimž končí smlouva stejně jako mně, budou z Washingtonu hodně odcházet," řekl Gudas v Berouně při golfovém turnaji. A také ostře zkritizoval i vedení NHL. "Myslím, že by se nemělo hrát, když celý svět ruší sezony. Hokej by byl asi jediný kolektivní sport, který by to takhle tlačil na sílu. Na olympiádu nás nepouštějí, abychom se nezranili, a v těchto dobách by chtěli pokračovat v sezoně NHL. Kdybychom hráli dál, šel by náš sport trochu proti proudu. Peníze jsou peníze a momentálně hýbou světem. Je trošku smutné, že kvůli penězům jsou ochotní riskovat zdraví tolika hráčů," doplnil svá slova devětadvacetiletý zadák.

Radko Gudas: “I think there’s no chance of re-signing with the Capitals. They are grappling with the salary cap. They have young players who will play under more feasible contracts. I think a lot of the guys with contracts about to expire will leave Washington.” #ALLCAPS