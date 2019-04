Přestupy NHL ONLINE: Může být Frolík na odchodu z Calgary? | iSport.cz

SPEKULACE - Ještě rok pětiletého kontraktu má před sebou v Calgary český útočník Michael Frolík (cap hit je 4,3 milionu dolarů, příjem v příští sezoně bude 3 miliony), ale je možné, že brzké vyřazení z play off může znamenat, že už se k Flames nevrátí. "Uvidíme, co se bude dít v létě. V Calgary to zbožňuju, ale pokud se něco bude měnit, je to v teď v rukou mého agenta," řekl útočník, který v základní části nasbíral 34 bodů, ale v té vyřazovací vůbec nebodoval.

Frolik is going to worlds but unsure he'll be back here: "I don’t really want to make any comments on that. We’ll see what’s going to happen this summer. I know some things were happening here. I love Calgary & if there are any changes it will be handled by my agent." He's gone.