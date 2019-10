Přestupy NHL ONLINE: Německý vítěz Stanley Cupu s Bruins končí | iSport.cz

PODPIS - Osmnáctilerý ruský centr Jegor Afanasejev,, který vyniká tvrdou střelou a urostlou postavou, podepsal tříletý nováčkovský kontrakt na 2,775 milionu dolarů s Nashvillem. Klub ho draftoval v červnu ze 45. pozice. Rodák z Tveru začal nedávno první sezonu v juniorské OHL, v 11 zápasech za Windsor nasbíral 12 bodů.

It’s a dream come true to sign my first NHL contract with @PredsNHL Feeling blessed and excited to see what the future holds 🔥 pic.twitter.com/3FAiSrilQA