Přestupy NHL ONLINE: Nové smlouvy pro nadané kanadské mladíky | iSport.cz

PODPIS - New York Rangers mají posilu do nové sezony, na příští tři ročníky podepsali nedraftované pravé křídlo Jakea Elmera. Nováčkovská smlouva je tradičně na tři roky (2,775 milionu dolarů). Elmer hraje druhým rokem za Lethbridge Hurricanes ve WHL a v této sezoně zdvojnásobil svou bodovou prodkuci a se 78 body je třetím nejproduktivnějším mužem klubu.

OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with free agent forward Jake Elmer.



Elmer, 20, has skated in 66 games with @WHLHurricanes of the @TheWHL this season, registering 38 goals and 40 assists, along with a +24 rating and 41 penalty minutes. pic.twitter.com/wWGkFBA36q