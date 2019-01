Přestupy NHL ONLINE: Ottawa dvakrát měnila, Pens prodloužili dvojku | iSport.cz

PODPIS - Pittsburgh má pro další roky jistou pozici dvojky, bude ji dělat sedmadvacetiletý Casey DeSmith. Do NHL poprvé nakoukl v minulé sezoně, v té současné už Američan odchytal 22 zápasů a má bilanci 12-7-4 a k tomu dvě čistá konta. Tříletá smlouva má hodnotu 3,75 milionu dolarů.

The Penguins have signed goaltender Casey DeSmith to a three-year contract extension.



The deal begins with the 2019.20 season and carries an average annual value of $1.25 million.



More information: https://t.co/FkwVoyr32l pic.twitter.com/q6k0FlFt5V