Přestupy NHL ONLINE: Ottawa začíná prodávat, Winnipeg posiluje obranu | iSport.cz

WAIVERS LISTINA - Dvaatřicátý hráč draftu 2014 útočník Jayce Hawryluk nezamíří z Floridy na farmu do Springfieldu, protože o něj projevila zájem Ottawa. V NHL zvládl Kanaďan 57 zápasů a připsal si 15 bodů (8+7).

I’d like to thank @FlaPanthers and their fans for welcoming me and all the support the last couple years! But couldn’t be more excited to be joining the @Senators! Looking forward to getting things going in our capital city! #GoSens🍁