Přestupy NHL ONLINE: Puljujärvi? Prý se soustředí jen na Finsko | iSport.cz

SPEKULACE - Pokud by si Jesse Puljujärvi chtěl v sezoně 2019/20 zahrát v NHL, musel by jako chráněný volný hráč podepsat do konce listopadu smlouvu. Čtyřka draftu z roku 2016 ale evidentně nic takového neplánuje a prý se do Edmontonu nechystá. "Hodlá se 100% soustředit na sezonu v Oulu," zaznělo ve Finsku. Tam mladík v 18 zápasech nasbíral 11 gólů a 9 nahrávek.

#Oilers RFA Jesse Puljujarvi tells @shoffren that the plan is to remain in Finland for the entire season: "The one hundred percent focus is on playing in Oulu until the end of the season and being able to play a great season there."https://t.co/7irNUImEs9