Přestupy NHL ONLINE: S Dallasem se loučí český bek, vrací se do Evropy | iSport.cz

KONEC V NHL - Podle zámořských médií se vedení Dallasu rozhodlo rozvázat kontrakt s mladým českým obráncem Ondřejem Válou. Dvaadvacetiletý odchovanec Kolína, který za oceán odcházel z juniorky Pardubic, by měl podepsat smlouvu v Evropě. Vála poslední dvě sezony pendloval mezi farmou Stars v Texasu a týmem Idaho Steelheads.

This was a mutual termination of Vala’s contract. He is likely going to sign with a team in Europe and both he and Stars had agreed he was no longer in their minds as a prospect. https://t.co/2GFt58PV1b