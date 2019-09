Přestupy NHL ONLINE: Šampioni přivedli svou největší letní posilu | iSport.cz

16:19

KONEC KARIÉRY - V pětatřiceti letech už si nebude další práci hledat obránce Dan Girardi, místo toho s hokejem končí. Na kontě má jedenáct sezon v New York Rangers a dvě v Tampa Bay Lightning, celkem nasbíral 927 startů v základní části (56+208) a dalších 143 v play off (8+28). V roce 2014 byl s New Yorkem až ve finále Stanley Cupu.

You were an absolute warrior on the ice and one of the best people in the game off of it, G.



You will always have fans and a home in Tampa. Congrats on an incredible career! ⚡️



📝: https://t.co/W4O96csoED pic.twitter.com/M3Tn8Sbr01 — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 20, 2019

G,



Thank you for 11 years of giving us your all.

Thank you for being one of us. #NYR pic.twitter.com/74EBkG6CnG — New York Rangers (@NYRangers) September 20, 2019

G money congrats on what was a unbelievable career!! We had so many great memories throughout the years together. You exemplify what it means to be a professional. You were a team first guy who was loved by all his teammates. Enjoy retirement you earned it!! 🎣 🍻 pic.twitter.com/T1kiZoekld — Ryan Callahan (@TheRealCally24) September 20, 2019