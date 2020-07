Přestupy NHL ONLINE: Sorokin se upsal Islanders, Grigorenko posílil Columbus | iSport.cz

NOVINKA - Sezona NHL se bude od 1. srpna dohrávat v Torontu a Edmontonu. Podle agentury AP se na tom předběžně dohodlo vedení severoamerické hokejové ligy s hráčskou asociací. Zástupci obou stran v pondělí potvrdili, že dojednali podmínky restartu soutěže a navíc se shodli i na možnosti prodloužení kolektivní smlouvy o čtyři roky do roku 2026.

Všechny předběžné dohody ještě bude muset schválit Rada guvernérů NHL, výkonný výbor NHLPA a její členové. Hlasování by se mělo uskutečnit během příštích několika dnů. Více čtěte ZDE.

The NHL and the NHLPA have agreed in principle on a memorandum of understanding for a four-year extension of the collective bargaining agreement, through the 2025-26 season, and protocols for Phases 3 and 4 of the NHL Return to Play Plan.https://t.co/ZNchGJLrSE