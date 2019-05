Přestupy NHL ONLINE: Winnipeg o další rok prodloužil se svou dvojkou | iSport.cz

SPEKULACE - Sezona pro Pittsburgh už před pár týdny skončila, a tak generální manažer Jim Rutherford začíná řešit budoucnost klubu. Ta už by se údajně nemusela týkat jednoho z klíčových hráčů Phila Kessela. Americký útočník má kontrakt na další tři ročníky a jeho průměrný příjem činí 6,8 milionu dolarů. V řešení je údajně jeho možné stěhování do Minnesoty. Třeba za Jasona Zuckera?

What I'm hearing: Kessel at the moment is not leaning towards waiving his NTC to go to Minnesota but that doesn't mean it ultimately couldn't happen eventually. However, there are a few clubs on his 8-team YES list that have contacted Pittsburgh so we'll see where that goes... https://t.co/i41y6sIIU3