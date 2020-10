Trh s volnými hráči NHL ONLINE: Krug opouští Boston, Nosek si polepšil

9:00

PODPIS - Josh Anderson, který se stal v tomto týdnu součástí výměny mezi Columbusem a Montrealem, podepsal s vedením Canadiens sedmiletou smlouvu s celkovým příjmem 38,5 milionu dolarů. Nestane se tak dnes večer (SELČ) chráněným volným hráčem. Šestadvacetiletý Anderson byl vyměněn za Maxe Domiho. Blue Jackets při dohodě přenechali Montrealu také právo volby ve třetím kole letošního draftu NHL. "Jdete tam, kde vás jako hráče chtějí," prohlásil Anderson. "Pokaždé, když jsme hráli s Montrealem a přijeli jsme do haly Bell Centre, bylo tady to nejhlučnější prostředí. Fanouškovská základna je neskutečná, navíc jde o jeden z týmů 'Original Six'. Jsem nadšený z téhle příležitosti a moc se na ni těším," dodal.