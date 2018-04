Byl to konec? Karlsson po posledním domácím zápase šokoval fanoušky

Základní část 2017/18 dokončí Senators v Buffalu, Pittsburghu a Bostonu. Včerejší utkání proti Winnipegu bylo pro tento ročník pro fanoušky v Canadian Tire Center tím posledním a možná to bylo i naposledy, co mohli vidět v akci modlu, kapitána a největší hvězdu mužstva Erika Karlssona v domácím dresu.

Ten znovu dělal co mohl, nahrál na tři branky, ale prohře 5:6 nezabránil. Po posledním hvizdu si dojel do brány pro kotouč a ten si nechal. Celkem netradiční gesto okamžitě spustilo obří vlnu spekulací.

Erik Karlsson grabs the puck and sneakily tucks it in his pants after the final Ottawa home game of the season pic.twitter.com/a94YgraL6B