Washington touží po úspěchu. Páté finále chtělo vidět 70 tisíc fanoušků!

Čtvrté finále Stanley Cupu sledovala po okraj naplněná Capital One Arena ve Washingtonu. • Profimedia.cz

Fanoušci Washingtonu zaplní domácí Capitol One Arenu i při pátém utkání finále NHL, které se však hraje na ledě Las Vegas. Přímý přenos budou sledovat na kostce • Profimedia.cz

Washingtonské lačnění po úspěchu je nezměrné. Fanoušci hokejistů Capitals se mohou již v pátek radovat ze zisku historicky prvního Stanley Cupu. K velkému triumfu chybí partě okolo Alexandra Ovečkina jediná výhra nad nováčkem z Las Vegas, který bude hostit pátou bitvu finále play off NHL (pátek 2:00 SEČ ONLINE). Lidem z hlavního města USA to však nebrání zaplnit i domácí stadion. O možnost vidět duel o všechno v Capitol One Areně se přihlásilo 70 tisíc lidí.