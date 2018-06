Čí bude Stanley Cup? Je super, že pojede do Česka, tvrdí Pastrňák a spol.

Na to, že se nováček NHL hned ve své první sezoně dokáže probojovat až do samotného finále, by asi na začátku sezony sázel málokdo. Přesto je to realita. Taková pohádka vrcholící sezony.

Dokážou ještě hokejisté Las Vegas zabojovat, nebo na rozjetý Washington mít už nebudou? „Poslední dva zápasy byl Washington jednoznačně lepší a vyhrál zaslouženě. Myslím si, že už si to vzít nenechají,“ řekl brankář Rangers Ondřej Pavelec, po fotbalovém exhibičním utkání na počest zesnulého Lukáše Přibyla.

Podobného názoru je i obránce Chicaga Blackhawks Jan Rutta. „Randím Michalovi (Kempnému). Je super, že ve Washingtonu dostal důvěru i čas a daří se mu. Mám z něj velkou radost a doufám, že to dotáhne do konce.“

Trochu hořký nádech má sledování finále český pro útočníka Davida Pastrňáka, který s Bostonem vypadl ve čtvrtfinále s Tampou. „Podívám se na výsledek, je těžký to sledovat, když už tam nejste. Oba kluby si to zaslouží a je super, že ať vyhraje kdokoliv, přiveze pohár do Česka,“ řekl. Kromě Michala Kempného za Washington nastupuje i Jakub Vrána a Jakub Jeřábek, na druhé straně barikády pak nastupuje Tomáš Nosek.

