Pastrňák válel s míčem v Ďolíčku. Teď chci na hokej zapomenout, říká

Na jakých dalších akcích se v létě objevíte?

„Na konci června je Kluk Puk a pak ještě někam jedeme s Realem Top Praha, těch akcí je moc. Léto je období, kdy mám nejvíce času, takže jsem rád, že po těchto akcích můžu jezdit. Je to příjemné. Zpotíme se, zaběháme a vzájemně pomůžeme dobré věci.“

Jak zní vaše plány na léto s výjimkou fotbalu?

„Teď jsem jezdil po dovolených a na víkend pojedu znovu pryč. Samozřejmě si chci odpočinout a trošku zapomenout na hokej. Toho bylo spoustu minulou sezonu a hlava se potřebuje vyprázdnit. Zatím jsem tady moc nebyl. Jel jsem do Švédska za kamarády, pak do Španělska a teď jedu na víkend znovu do Švédska. Mám tam spoustu kamarádů, přeci jen jsem tam strávil tři roky.“

Sledujete finálové boje o Stanley Cup?

„Nesleduji to. Samozřejmě se podívám na výsledek, ale je to těžké sledovat, když už tam nejste. Ale oba dva kluby si to zaslouží. Washington na to pracoval spoustu let a zaslouženě je ve finále. Vegas je pohádkou celé sezony.“

Komu přejete vítězství?

„Doufejme, že vyhraje ten lepší. Ve Washingtonu mám spoustu kamarádů – Čechů, takže bych jim to přál. Ale důležité je, že Čechy máme v obou týmech a Stanley Cup přijede do Česka.“

Jak v reprezentaci, tak i v Bostonu platíte za benjamínka. Jaké to je?

„Jsem rád a užívám si to, protože čas rychle běží a přeci jen už mi je 22. Už to jsou čtyři roky od toho, co jsem začal v NHL. Uběhlo to strašně rychle a teď už je u nás v týmu čím dál tím víc mladších hráčů.“

Nedávají vám to starší hráči, jak se říká sežrat?

„Furt, ale to k tomu patří. Přeci jen to rychle uběhne a za chvíli budu já, kdo to bude dávat, jak se lidově říká, sežrat těm mladým.“