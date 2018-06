Ruský průkopník v NHL pomáhal také Buremu. Křičeli na něj: Komouši!

Alexandr Ovečkin ještě křepčí se Stanley Cupem, k němuž svůj tým dovedl jako vůbec první ruský kapitán. Viktor Něčajev nebyl tak úspěšný a známý jako on, proslavil se však tím, že v roce 1982 jako první ruský hokejista nastoupil v NHL a posléze v ní taky skóroval. Aby si splnil sen, musel podstoupit krkolomnou cestu. Nakonec zůstalo jen u tří zápasů za Los Angeles, ale až sedm let po něm zamířil za oceán Sergej Prjachin, po něm následovali další Rusové.

Odchod rodáka z Amurské oblasti na Sibiři z tehdejšího SSSR do Severní Ameriky v něčem připomíná námět oskarového filmu Kolja. Fingovaný sňatek s cizinkou, kterou pořádně ani neznal. Taky se s ní Viktor Něčajev rozvedl poté, co se dostal do USA. Tajná policie KGB ho nechávala víceméně být. Na své pouti využil legálních prostředků, doma nebyl hvězdou jako ve stejné době uprchlíci typu Petera Šťastného, Miroslava Fryčera nebo další českoslovenští reprezentanti jako Jaroslav Pouzar, kteří dostali oficiální povolení zkusit NHL ve zralém věku.

Ze Sovětského svazu však nechodil nikdo nikam. Když Něčajev na podzim 1982 poprvé nastoupil v AHL za tým New Havenu, bylo mu téměř 28 let. Ve čtyřech utkáních si připsal gól a pět asistencí. Z farmy si ho záhy vytáhli do Los Angeles. Historické datum zní 16. října 1982. Toho dne Něčajev nastoupil poprvé za Kings na ledě New York Islanders. Hrál v útoku mezi Darrylem Evansem a Stevem Bozekem. Následující večer po svém debutu se v newyorské Madison Square Garden jako první Rus v NHL zapsal mezi střelce. Steva Weekse z New York Rangers překonal v 18. minutě utkání.

Rychlost KGB

V dobách komunismu patřil sport k možnostem, jak se podívat do svobodné ciziny, která jiným zůstávala zapovězena. Hráči jezdili do zahraničí s týmy různých věkových kategorií. Na vlastní oči se přesvědčovali, jak jim doma o tamních poměrech a životě lžou. Zároveň jejich každý krok hlídali různí průvodci a udavači. Pokud by se snad rozhodli zůstat, riskovali, že jim všudypřítomná KGB nedá pokoj a mohli ohrozit svoje rodiny. Po návratu do komunistické šedi a strachu se těžko se srovnávali s tím, co viděli na „zahnívajícím“ Západě a co se tolik lišilo od každodenní reality ve „vzkvétajícím“ Sovětském svazu. Takže se utápěli v alkoholu. Mnozí na to doplatili.