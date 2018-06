Francouz má v Coloradu obrovskou šanci, říká Vokoun. Jak pomůže Sakic?

"Má myslím obrovskou šanci se za mořem prosadit, Colorado má nevyřešenou pozici s dvojkou a Pavel by mohl být rychlé řešení," nechal se na úterním vyhlášení ankety Zlatá hokejka slyšet před novináři Vokoun, který na galavečeru předával jednu z cen. Sám vyhrál trofej se "slavícím hokejistou" v roce 2010.

Oficiální statistika uvádí u Francouze výšku 188 centimetrů, v současném trendu, kdy zámoří velebí vyšší brankáře, je to relativně malé numero. Jones, Bishop, Hellebuyck, Rinne, Dubnyk, Murray, Markström i další jedničky dělí pár čísel od dvou metrů.

"Ani ta jeho postava už není tolik směrodatná, v NHL jsou velmi úspěšní i brankáři s menší postavou, což v současné době znamená právě těch nějakých 180 centimetrů. Stačí se podívat na Raantu v Arizoně nebo Sarose v Nashvillu," nevidí ve Francouzově vzrůstu problém jednačtyřicetiletý bývalý gólman, který aktivní kariéru ukončil už před čtyřmi lety.

Je tedy Colorado pro Francouze dobrou adresou? "Ano, výhodou je, že Varlamov má dlouhodobě zdravotní problémy, měl snad jen jednu sezonu, kdy odchytal 65 a více zápasů. Z vlastní zkušenosti navíc vím, že s věkem se to jenom zhoršuje, zranění buodu přibývat, takže určitě bude mít šanci se do branky dostat a předvést, co umí," je si jistý Vokoun, se podílel na posledních dvou českých titulech mistrů světa v letech 2005 a 2010.

"Colorado je trošku nevyzpytatelné mužstvo, mělo skvělou sezonu před dvěma lety, minulý rok propadli a letos zase hráli dobře. Vybral si dobře, je tam i výborný generální manažer Joe Sakic, který sám dlouho hrál a ví, že brankář je základ týmu," dodal Vokoun.

"Musí být každopádně trpělivý. Sám vím, jak je to hrozně složité a těžké. Je důležité počkat si na šanci a pak ji využít. A někdy, když nevyjde první, tak to nezabalit," uzavřel Vokoun, který bojoval o NHL tři sezony a při své premiéře dostal za třetinu čtyři branky.