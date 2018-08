Ví Ottawa, co dělá? Musí se tam něco dít, Karlssona chce Vancouver

Okamžitě vyvstává otázka, co je vlastně příčinou? Vždyť samotná podstata NHL je nastavená tak, že každá organizace se točí v cyklu úspěchu a úpadku… Inu, jistě, nicméně Senators v čele s generálním ředitelem Pierrem Dorionem nevyhlásili snahu ani o úspěch a ani o úpadek (rebuild), tak jako to ke konci minulého ročníku učinili třeba New York Rangers.

Bilance Sens od sezony 2013/2014, kdy se změnilo rozložení divizí, je následující: druhé kolo play off, finále konference, třikrát konec po základní části. Finále konference je přece dost velký úspěch, dalo by se říct a asi by to bylo i nasnadě…

Za jistých okolností ano, v Ottavě za aktuálního rozpoložení nikoliv. Nepomáhá tomu zvláštní politika klubu, která ždíme oba směry (rebuild, úspěch) a snaží se s nimi živořit tak dlouho, dokud to jenom jde. Jako kdyby se snad vedení bálo připustit, že už nedrží otěže nad tím konkurenceschopným týmem, který by byl schopen prohánět Pittsburgh, Tampu a Washington.

KLUBOVÉ BODOVÁNÍ SENS V SEZONĚ 2017/18 Mark Stone 20 gólů 42 asistencí 62 bodů Erik Karlsson 9 gólů 53 asistencí 62 bodů Mike Hoffman (FLA) 22 gólů 34 asistencí 56 bodů Matt Duchene 23 gólů 26 asistencí 49 bodů Ryan Dzingel 23 gólů 18 asistencí 41 bodů Derick Brassard (PIT) 18 gólů 20 asistencí 38 bodů

Když se předchozí slova transformují do čísel, vypoví, že Ottawa od doby, kdy dosáhla na finále konference, ztratila druhého, třetího a pátého nejproduktivnějšího hráče týmu ze základní části a teď pozor, na odchodu je i první a čtvrtý. S touto dvojicí se navíc nabalují další, nepřímo projevující se problémy.

KLUBOVÉ BODOVÁNÍ SENS V SEZONĚ 2016/17 Erik Karlsson 17 gólů 54 asistencí 71 bodů Mike Hoffman (FLA) 26 gólů 35 asistencí 61 bodů Kyle Turris (NSH) 27 gólů 28 asistencí 55 bodů Mark Stone 22 gólů 32 asistencí 54 bodů Derick Brassard (PIT) 14 gólů 25 asistencí 39 bodů Jean-Gabriel Pageau 12 gólů 21 asistencí 33 bodů

NHL je vnímáma jako specificky uzavřená smetánka. Mezi fanoušky často liga nedovolí vypustit jakoukoliv interní, nebo choulostivou záležitost. Novináři trenéry ani hráče téměř nikdy nerozhodí natolik, aby vypustili něco, co by mohlo známce a jménu organizace uškodit. A přesto.

Sens už nedokázali uhlídat ani tento faktor. Vše začalo skandálem mezi manželkami Mika Hoffmana a Erika Karlssona. Jen pro oživení vzpomínek, Hoffmanova snoubenka Monika Caryk měla údajně od prosince 2017 Melindě Karlssonové vyhrožovat a obtěžovat ji na internetu poté, co zemřel rodině Karlssonových syn.

Žádná obvinění nakonec nebyla proti Carykové u soudu vznesena, každopádně celá událost vyústila v trejd Hoffmana do San Jose za Codyho Donagheya, volbu v 5. a 6. kole draftu 2020, Mikkela Boedkera a nadějného obránce Juliuse Bergmana. Hoffman se pak společně s výběrem v sedmém kole stěhoval ještě do Floridy za volby ve 4. a 5. kole draftu 2018 a 2. a 7. Kole draftu 2019.

Zdálo by se, že důrazný krok Senators mediální přestřelku a koneckonců celou situaci ukončil, i když zřejmě všem musí být jasné, že cena neovlivněná kauzou by byla za Hoffmana větší. Každopádně Erik Karlsson, franchise player, jemuž vyprší příští rok kontrakt na 6,5 milionu dolarů, odmítl (nevyjádřil se k němu) prodloužení smlouvy na osm let za deset milionů dolarů. Štědrá nabídka a zdvořilé děkuji za vše.

Je možné, že se švédská superstar ještě rozmyslí, ale stejně misky vah vyrovnává letošní tah a útěk z klubu v dost podobné situaci Johna Tavarese, který jednoduše počkal na otevření trhu s volnými hráči. Jenom pro kompletnost, Karlsson by odešel úplně zadarmo, pokud by nedošlo na třetí možnost, kterou je brzký trejd. Novými zájemci o jeho služby jsou prý Canucks, ale cena za Karlssona by pro ně mohla být v době rebuildu dost vysoká, koneckonců stejně jako pro Las Vegas, Tampu a další potenciální zájemce o jeho služby.

Stejná situace se týká i Marka Stonea, u nějž vedení vyrobilo podle zlých jazyků další velkou minelu. Druhá nejoblíbenější tvář fanoušků hnala podpis nové smlouvy k arbitráži, těsně před ní se ale obě strany domluvily na ročním kontraktu za 7,35 milionů dollarů. Nicméně... Senators nesmějí až do 1. ledna se Stonem vyjednávat o nové smlouvě a Stone může 1. července 2019 odkráčet na libovolnou adresu zcela bez závazků. Zatímco fanoušci čekali na pojištění klubové tváře, dostali neuspokojivou záplatu na ústa. Ta přitom vyvolává ještě víc otázek, než na kolik odpověděla a to nemluvě o tom, že smlouva končí za rok ještě Codymu Cecimu a Mattu Duchenovi.

Ottawu čeká těžké rozhodování… Chce být i nadále tým, který se bude pokoušet o play off a mezitím mu utečou všichni hvězdní hráči, nebo tým, který své hvězdné hráče vytrejduje dřív, než mu utečou. Času na zvolení osudu už moc nezbývá, ale v Ottawě je zatím ticho po pěšině a fanoušci trpí dál...