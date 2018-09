Ostuda finalisty Stanley Cupu. Obránce Vegas kvůli dopingu zmešká 20 zápasů

Sedmadvacetiletý Američan uvedl, že látku nevzal úmyslně a že šlo o zanedbatelné množství, které nemohlo nijak ovlivnit výkonnost. Zástupci Golden Knights v prohlášení vyjádřili s trestem nesouhlas, protože podle nich se doping dostal do Schmidtova těla náhodou a v minimálním množství.

Schmidt může s týmem trénovat, ale nesmí nastupovat v přípravných zápasech. Do NHL se bude moci zapojit měsíc a půl po začátku sezony.

Bývalý hráč Washingtonu prožil v dresu nováčka NHL nejlepší sezonu v kariéře. V 76 zápasech nasbíral pět gólů a 31 asistencí. V létě podepsal s Vegas dvouletou smlouvu na 4,45 milionu dolarů.

