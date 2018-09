Rozroste se česká kolonie? Zbořil má šanci, Boston ho bere do Číny

Boston v roce 2015 v prvním kole draftu zažil situaci, která se jen tak nevidí. Volil hned třikrát, navíc za sebou. Kromě třináctého Zbořila a čtrnáctého DeBruska si tradiční klub jako patnáctku vybral útočníka Zacha Senyshyna. Nejdále to zatím z této trojice dotáhl DeBrusk, kterému se podařil loňský kemp a ve své nováčkovské sezoně pak zaznamenal 43 bodů. Tenhle chlapík je teď vzorem.

DeBrusk je zatím proti Zbořilovi o rok napřed. Na draftu šli sice oba na řadu vedle sebe, ale zatímco český bek putoval ještě na rok do juniorky, kanadský útočník šel rovnou na farmu do Providence. Tam strávil jeden rok a hurá mezi nejlepší borce světa. Jeden rok v AHL teď má za sebou i nadějný obránce, a také on doufá rovnou v další krok.

Za tým Providence Bruins odehrál v základní části 68 utkání, připsal si 19 bodů (4+15) a naučil se, jak se mezi velkými muži hraje do těla. „Tak nějak jsem si myslel, že vjedu do rohu, sundám soupeře, seberu puk a pojedu pryč a bude hotovo. Jenže rychle jsem zjistil, že to nejde," popisuje přechod mezi dospělé v rozhovoru pro Boston Herald.

„Dát hit pro mě není problém, jenže teď už málokdo padne na led. Kluci jsou tady silnější, puk jim zůstane a odjedou pryč," vysvětlil Zbořil jak se časem musel naučit poziční hře.

🎥 #NHLBruins defense prospect @zboriljacob on pushing for a spot in Boston this fall: "I don't feel like it's impossible...definitely it's going to be a lot of work. And I think I'm ready to put in that work and go for it." pic.twitter.com/2z0aMwtMeA