To byla rána! Zadinu trefil stokilový bek, otřesený talent nechtěl odstoupit

Inkriminovaná situace se odehrála osm minut před koncem třetí třetiny. Red Wings zrovna prohrávali s Blue Jackets 3:4 a lajna v čele se střelcem Zadinou se hnala za vyrovnáním. Jenže než český talent stačil ohrozit branku, přihnal se k němu stokilový zadák Justin Wade a vší silou ho poslal k zemi.

Not good. Filip Zadina just got clobbered. He's hurt. pic.twitter.com/jLRoLCU3oR

Zadinu se vydal pomstít finský kolega Vili Saarijarvi, Wadeovi uštědřil hit a ještě mu zlomil hokejku. Osmnáctiletý český útočník měl původně zůstat v šatně, nakonec se ale na led vrátil a zápas dohrál, a to jen po čtyřminutové pauze.

"Dostal jsem přihrávku a snažil jsem se vystřelit přes beka, ale přijel druhý a srazil mě. Narazil jsem si zápěstí do hrudi, trochu se zmáčklo, takže mě bolí, ale bude to v pohodě," vykládal v šatně novinářům. Více než lehký šrám ho štvala prohra.

"Nic se nezměnilo, prohráli jsme, nepomohl jsem týmu k vítězství," řekl Zadina o zápase o první místo na NHL Prospect Tournament, který Red Wings nakonec prohráli 3:7. "Kontrolovali mé zápěstí, a já jsem prostě řekl, že chci jít zpátky. Možná jsem měl zůstat v šatně, protože jsem týmu nepomohl. Byl to hrozný zápas," dodal.

Česká hvězdička se na turnaji talentů předvedla třemi body ve čtyřech zápasech. Ke dvěma asistencím přidal Zadina branku parádním golfákem proti Minnesotě.

Filip Zadina with the clap-bomb.. Assists from Cholowski and Veleno. pic.twitter.com/ORwVjnL0YK