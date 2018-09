Čína miluje Pastrňáka, září i na mléku: Ukážu, co je NHL zač! Krejčí nepřiletěl

Týmy NHL se na propagační duely do Číny vydávají druhý rok po sobě, vloni sehráli dva premiérové přípravné zápasy v Šanghaji a Pekingu zástupci Los Angeles Kings a Vancouveru Canucks. Pro Pastrňáka slabý odvar, rodák z Havířova je v Číně potřetí během posledních tří let.

"Když za mnou vedení klubu přišlo v roce 2016 s tím, abych jel promovat Boston do Číny, v životě by mě nenapadlo, že se z toho stane pravidelné cestování. Ale vidíte, stalo se," vyprávěl Pastrňák se smíchem v rozhovoru pro NHL.com.

Jeho časté návštěvy hokejově nadmíru exotické země způsobily, že se stal mezi čínským obyvatelstvem populární postavou. Důkaz? Pastrňákova tvář tu zdobí dokonce krabice s mlékem.

"Je to takové hodně sladké mléko pro děti. Říkají mu Pasta-Milk, je na něm můj obrázek! Když jsme ho uváděli, byla k tomu velkolepá akce," přiblížil hvězdný útočník, který v minulé sezoně nasbíral v základní části fantastických 80 bodů (35+45) v 82 utkáních. Stejně utržený byl i v play off (20 bodů ve 12 zápasech).

Celá věc má byznysový podtext. Není náhodou, že Pasta-Milk spadá do koncernu O.R.G. Packaging, která vyvezení NHL do Číny spolufinancuje, a jeho prezident má k Bostonu velmi vřelý vztah.

"Pan Zhou z O.R.G. byl na jednom našem domácím utkání. Prožíval jsem podařený duel a hrál dobře, líbil jsem se mu, stejně jako moje číslo 88. Osmička je v Číně shodnou okolností šťastné číslo, asi proto mi nabídl možnost propagace mléka Want Want. Jsem za to rád, je to nová zkušenost a skvělá příležitost, jak zažít novou kulturu a mentalitu zdejších lidí," liboval si Pastrňák, kterému kontrakt ukládá, že bude do země, kde žije 1.3 bilionu lidí, létat jednou ročně až do roku 2022.

Kromě zápasů (sobota 15. září v Šen-čenu, středa 19. září v Pekingu) ukáže Pastrňák své umění i při trénincích s dětmi, kterým dá instruktáž bruslení. Okopíruje tak scénář své loňské návštěvy.

Krejčího nepustily problémy s vízy, Chára se necítil

"Pasta je prostě velké dítě. Je jako oni, děti, se kterými jsme už podobné tréninky absolvovali, ho milují. Jezdí kolem nich kolečka a oblouky, pořád se směje, dělá legraci. Udělal třeba stahovačku, otřel puk o břevno a poslal ho do sítě a všichni ti kluci jen vydechli: Wau! Vždycky jim něco ukázal, všichni se seřadili za ním a snažili se to napodobovat," pochválil otevřenost a nadšení svého spoluhráče útočník Bruins Matt Beleskey.

"Když tu jsem, snažím se jim maximálně pomoci, aby si užili každý moment, kdy jsou na ledě. V jejich věku to samozřejmě není o tvrdé práci, jako je tomu u mě, ale o tom, aby se bruslením bavili a naučili se ho. Protože když tě hokej nebude dělat šťastným, nevydržíš u něj. Nebo mu nebudeš dávat 100 procent, to je špatně," nechal se slyšet Pastrňák a pokračoval.

"Snažím se těm klukům předat nějaké zkušenosti hráče, který v posledních pár letech mohl hrát NHL. Vloni to byla legrace. Hodně trénování, ale taky kopec srandy. Všichni byli hodně milí a přátelští a i přes tu jazykovou bariéru jsme si to užili. Myslím, že to bude letos hodně podobné," je si jistý Pastrňák, který bude v Číně průvodcem svých spoluhráčů, mezi kterými chybí David Krejčí.

Dvaatřicetiletého centra nepustily na tour problémy s vízy. Uvedl to generální manažer Bruins Don Sweeney, který přiznal, že nebude hrát ani další střední útočník Patrice Bergeron a obránci Torey Krug s kapitánem Zdeno Chárou. Oba se zotavují po zraněních nebo jako v případě Cháry nechtějí riskovat zranění a únavu. Naopak do Číny Bruins vzali obránce Jakuba Zbořila, s Calgary by měli přicestoval i Michael Frolík a brankář David Rittich.

"Opravdu věřím, že se tady bude spoluhráčům líbit, tak jako se líbilo při první návštěvě mně. Že je pohostinnost místních lidí dostane. A na oplátku my jim ukážeme, jak vypadá NHL, co je zač," uzavřel Pastrňák.