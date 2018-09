Pavelec nevzal KHL ani Plzeň a končí kariéru: Nastal správný čas

Tohle číslo už se u něj nezmění. 398. Tolik zápasů odchytal v NHL za Winnipeg, Atlantu a naposledy New York Rangers, kde působil vedle švédského fenoména Henrika Lundqvista. V historickém pořadí českých brankářů v počtu zápasů mu patří třetí místo za Dominikem Haškem (735) a Tomášem Vokounem (700).

„Vždycky jsem říkal, že budu hrát hokej, dokud mě to bude bavit. A dokud o mě bude zájem. Teď se ani jedna věc nesešla. Nemám na to nastavenou hlavu, ani mě v NHL nikdo nechtěl. Takže jsem ani neměl velké dilema,“ popisoval Pavelec, jenž přiznal, že měl i dost toho velkého stresu, který v kariéře prožíval.

„Věděl jsem, že nechci hrát hokej do osmatřiceti nebo čtyřiceti. To jsem měl v sobě jasně nastavené. Pro lidi, kteří byli kolem mě, to tedy žádné překvapení nebylo. Život bych si chtěl užít i z jiného pohledu. Jedna etapa je za mnou, jedna přede mnou. A musím říct, že se na ni hrozně moc těším,“ reaguje Pavelec, kterého lákala podle informací iSport.cz extraligová Plzeň.

Do elitní české soutěže se mu ale nechtělo, stejně jako do KHL. Býval zvyklý chytat v nejlepší lize světa. „Sehrála roli i hlava. A motivace. Vždycky jsem to měl sám v sobě nastavené tak, že budu hrát NHL,“ vysvětlil. Ale přiznal, že nabídku od Martiny Straky a Jaroslava Špačka, ikon plzeňské škodovky, zvažoval… Ale nakonec se přesvědčit nenechal.

V NHL odchytal 398 utkání, 35 jich má na kontě za národní tým. Čtyřikrát reprezentoval na mistrovství světa, z toho má zlato (2010) a bronz (2011). Chytal i při domácím šampionátu v Praze v roce 2015, kdy Češi brali čtvrté místo.

