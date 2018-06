Pavelec: NHL, nebo nic! Jinde bych neměl motivaci. Jak žije v New Yorku?

Ondřej Pavelec splňuje to, co si od něj v New Yorku slibovali • AP Photo/Tom Mihalek

Z ospalého Winnipegu se loni hokejový brankář Ondřej Pavelec dostal do jednoho z největších měst planety, New Yorku. • Profimedia.cz

Z ospalého Winnipegu se loni hokejový brankář Ondřej Pavelec dostal do jednoho z největších měst planety, New Yorku. Se sezonou v Rangers byl spokojený jen částečně. Klub se nedostal do play off a začal omlazovat kádr. Českému gólmanovi navíc po roce vypršela smlouva a znovu čeká na magické datum 1. července, kdy se otevře trh s volnými hráči v NHL. Pokud angažmá ve slavné soutěži nesežene, tak zřejmě končí s hokejem.

Jaká pro vás byla poslední sezona z osobního hlediska?

„Má to dvě strany. Byl jsem rád, že jsem chytal v NHL a navíc za klub jako je New York Rangers, který má velkou historii a něco znamená. V klubu mi splnili, co slíbili a odchytal jsem tak 20 zápasů. Z tohohle hlediska to bylo super. Z druhé strany jsme se nedostali do play off, takže ta sezona jako celek se nedá hodnotit pozitivně. Ke konci sezony jsem se ještě zranil. Nic příjemného to nebylo.“

Kde byl ten hlavní problém, že to letos nevyšlo?

„Byli jsme bod mimo play off a už to v klubu zabalili a vyhlásili, že chtějí udělat trejdy a omladit tým. Muselo to přijít. S tím týmem, co jsme tam letos měli, tak jsme na play off neměli. Vedení to vyhodnotilo dřív, než jsme všichni čekali. Snad ty trejdy týmu pomůžou.“

Co vás teď čeká. Budete pokračovat v Rangers?

„Před rokem jsem měl podobnou situaci jako teď. Nevěděl jsem, kde budu, a jestli chci pokračovat v hokeji. Čekal jsem do 1. července, jestli se objeví nějaké nabídky z NHL, až se otevře trh s volnými hráči. Hned první den se ozval New York Rangers a neměl jsem tak důvod to zabalit a končit. Teď mi znovu skončila smlouva a čekám, co bude. Uvidíme toho 1. července.“

Kdyby nevyšla NHL, vrátil byste se chytat do Evropy?

„Pro mě stále platí NHL, nebo nic. Nezměnil jsem na to názor. Pořád chci chytat jen NHL. Nikde jinde bych neměl motivaci. Uvidíme, jak se vyvine trh s volnými hráči. Může to trvat den, měsíc nebo dva měsíce…“

Jak se vám v New Yorku žilo?

„Něco jiného je jet do New Yorku na tři nebo čtyři dny a potom pryč. Něco jiného je tam bydlet. Byl to velký nezvyk. Vždyť před tím jsem byl šest let ve Winnipegu. Kdo byl v New Yorku, tak ví, že to je blázinec. Sjedu výtahem z bytu dolů a na ulici už je miliarda lidí. To město žije 24 hodin denně. Na nic si tam ale nemůžu stěžovat. Pořád tam bylo co dělat a byla to příjemná změna.“

V týmu jste měl i mladého českého spoluhráče Filipa Chytila, který se chtěl na začátku sezony vrátit do Zlína. Nakonec odehrál za Rangers devět zápasů.

„Věděl jsem, že ta varianta existuje, že se chce vrátit do Zlína, když ho pošlou na farmu. Nebylo to pro něj jednoduchý. V osmnácti letech ho vypustili do New Yorku. Nedovedu si představit, že by se to stalo mně. Radil jsem mu, ať zůstane na farmě. Kdyby šel zpět do Zlína, byl by to pro něj krok zpět. Takhle si vyzkoušel, jak se mu tam žije. Až přijde před sezonou do kempu, tak bude i daleko vyspělejší. Klub by na to nekoukal dobře, kdyby se po dvou zápasech sbalil a odjel.“

Sledujete finále NHL?

„Ve dvě ráno na zápasy nevstávám, ale sleduji, jak se to vyvíjí. V obou týmech jsou Češi a to je skvělé. Myslím si, že teď už si to Washington nenechá vzít. Navíc díky Čechům tady bude v létě Stanley Cup déle. Malinko jsem možná fandil hokejistům Las Vegas, aby tu senzaci dotáhli do konce. Ovečkin si to ale zaslouží.“

Jste velký fanoušek fotbalu. Nechystáte se na MS do Ruska?

„Rusko není ideální destinace, kam bych se chtěl podívat na fotbal. Ani tam nemám favorita. Kromě Čechů fandím Italům a ti tam taky nebudou. Rád se ale budu na zápasy dívat. Je to zábava na celý měsíc. Každý to bude sledovat a bavit se o tom.“

Kdo podle vás vyhraje šampionát?

„Může to být Německo, Portugalsko s Ronaldem, ale nejvíc to přeji Argentině kvůli Messimu.“