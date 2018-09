"Minulou noc se mi stalo něco úžasného! Měli jsme lístky do druhé řady na přípravné utkání Dallasu v Tulse. Seděli jsme přímo za střídačkou Stars a já měl na sobě dres Radulova s číslem 47 na zádech, který jsem dostal od přítelkyně k Vánocům. Během první třetiny jsem sledoval Radulova, jak si svůj dres popotahuje, vypadal a choval se tak, že mu vůbec nesedí. A na konci první třetiny za mnou přišel někdo z trenérského štábu Dallasu, že prý jakou velikost má můj dres," popsal pro Sports Illustrated zábavný moment Patton.

So this is actually pretty cool.@DallasStars player Alexander Radulov had a terrible, crumpled jersey during one of the games. Someone from the Stars locker room approached a fan with a #47 @Fanatics Radulov jersey so he could swap it out on ice during the game 😂😅#GoStars pic.twitter.com/OItkovat0I