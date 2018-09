Trenér se sedmi Stanley Cupy: Někteří hráči nechtějí, aby je někdo učil

Máte za sebou dlouhou a mimořádně úspěšnou kariéru v mnoha pozicích: jako asistent, jako headcoach i jako ředitel hráčského rozvoje a hodnocení hráčů v týmu vítěze Stanley Cupu. Co musí člověk udělat, aby se z něj stal kompletní kouč?

„Nejvíc samozřejmě pomáhá, když v sobě máte vášeň pro hru. Pomáhá to, když někomu radíte i když se chcete sám něco naučit, protože vás to žene dopředu. Když nemáte vášeň, nebude to fungovat. A musíte mít příležitost rozvíjet se jako kouč, musíte hře rozumět. Věci nikdy nejsou stejné, a když máte příležitost je dělat opakovaně, je větší šance, že budete mít opakovaně úspěch. Protože i když něco fungovalo před dvěma lety, neznamená to, že to bude fungovat dnes znovu.“

Jaké jsou kořeny vaší úspěšné trenérské kariéry? Byl jste sám hráč?

„Hrál jsem na univerzitě americký fotbal, hokej a lacrosse. To byly moje základy. Nikdy jsem nebyl tak dobrý, abych hrál NHL, takže jsem se poměrně brzy rozhodl, že se stanu koučem, a měl jsem štěstí, že jsem mohl začít trénovat. Trénoval jsem americký fotbal a hokej. V americkém fotbalu se ale hrálo jen jedno utkání týdně, a to pro mne nebyla taková zábava – na jediné utkání tam musíte strašně moc trénovat. Hokej je v tomhle mnohem lepší, tam se hraje utkání mnohem víc.“

Budu trochu osobní: začal jste trénovat ve 23 letech, že? To je nezvykle brzo. Co přiměje kluka ve dvaadvaceti , třiadvaceti letech, aby začal dělat trenéra?

„Jak už jsem říkal, po studiu na univerzitě jsem hrál hokej a americký fotbal. Tehdy mne oslovil jeden z majitelů hokejového týmu ve Philadelphii, že slyšel, že mám vzdělání, a jestli taky učím tělocvik.Řekl jsem, že ano, a on na to, že by pro mne měl práci. Sháněl trenéra pro nově založený hokejový tým na škole svého syna. Říkal, že je to skromná škola a nebudu mít moc peněz, ale já jsem tehdy chtěl učit a trénovat, a tak to začalo.“

Takže jste začal pracovat jako kouč na Elmira College ve státě New York. Ale i tak – řekl bych, že to na trénování bylo dost brzo. Co pro vás v té době bylo nejobtížnější?

„Ano, bylo to brzo, ale musel jsem se rozhodnout. Věděl jsem už v té době, že nebudu špičkový hráč, že nebudu hrát ve špičkových týmech, a tak jsem si řekl, že to zkusím s trénováním a uvidím, jak to půjde.“

Podíval jsem se do statistik a dozvěděl se, že v první sezoně, do které jste v Elmira College nastoupil jako trenér, váš tým vyhrál jediný zápas. V nové sezoně jste ale už zvítězili devatenáctkrát z 21 utkání! Co to bylo za kouzlo, které jste přinesl?

„Jel jsem v létě do Ruska a naučil se toho spoustu o dalších aspektech hry i o přípravě mimo led.